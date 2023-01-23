https://ria.ru/20230123/sloveniya-1846876686.html

В Словении назвали поставку танков Киеву вопросом Германии

В Словении назвали поставку танков Киеву вопросом Германии - РИА Новости, 23.01.2023

В Словении назвали поставку танков Киеву вопросом Германии

Глава МИД Словении Таня Файон заявила, что поставка танков Украине является вопросом Германии и стран, у которых есть эта техника, но Словения поддерживает все... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:27

2023-01-23T17:27

2023-01-23T17:27

в мире

словения

украина

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евросоюз

нато

олаф шольц

зоран миланович

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БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Словении Таня Файон заявила, что поставка танков Украине является вопросом Германии и стран, у которых есть эта техника, но Словения поддерживает все шаги, чтобы остановить конфликт и помогает Киеву, чем может. Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус в воскресенье не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину. Ранее Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. "Это вопрос Германии и тех стран, у которых есть эта техника. У Словении ее нет, но мы поддерживаем каждый шаг для того, чтобы остановить российскую агрессию на Украине. Мы это делаем согласно своим возможностям, материальной, гуманитарной помощью как государство, а в прошлом и военной помощью. Но еще раз – это вопрос для Германии и стран, у которых есть эта техника", - заявила министр иностранных дел Словении на полях заседания глав МИД ЕС в Брюсселе. Правительство Словении сообщило в конце сентября прошлого года, что премьер Роберт Голоб договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о передаче Любляной Киеву 28 танков M-55S (местная модификация советских Т-55) взамен на военные грузовики и автоцистерны из Германии. В понедельник глава МИД соседней Хорватии Гордан Грлич-Радман перед советом министров иностранных дел ЕС в Брюсселе указал, что Загреб продолжит оказывать помощь Киеву в разминировании и восстановлении. В 2022 году Хорватия, по данным властей, выделила 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад украинских военных и передавала Киеву партии пулеметов, автоматов и боеприпасы к ним. Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Ее глава и премьер Хорватии в январе посетовал на то, что депутаты не смогли в конце 2022 года утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM. Президент Хорватии Зоран Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало кабмину Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к РФ на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием конгрессмена Нэнси Пелоси.

https://ria.ru/20230123/postavki-1846776585.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846751308.html

https://ria.ru/20230123/ssha-1846700959.html

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Екатерина Зайцева

в мире, словения, украина, германия, евросоюз, нато, олаф шольц, зоран миланович, нэнси пелоси