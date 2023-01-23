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ВСУ повредили школу при обстреле Горловки - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/shkola-1846920479.html
ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
ВСУ повредили школу при обстреле Горловки - РИА Новости, 23.01.2023
ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
Школа в центре Горловки получила повреждения при обстреле центра города, зафиксированы снаряды около супермаркета "Молоко", сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:07
2023-01-23T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Школа в центре Горловки получила повреждения при обстреле центра города, зафиксированы снаряды около супермаркета "Молоко", сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 19.00 открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Приходько ранее сообщал, что недалеко от школы в центре Горловки были зафиксированы разрывы снарядов, выпущенных украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
20:07 23.01.2023
 
ВСУ повредили школу при обстреле Горловки

Мэр Горловки Приходько: украинские боевики повредили школу при обстреле центра города

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Школа в центре Горловки получила повреждения при обстреле центра города, зафиксированы снаряды около супермаркета "Молоко", сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Обстрел центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) не прекращается. Снаряды украинских неонацистов разрываются около супермаркета "Молоко" по проспекту Ленина. Повреждено здание школы №55", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 19.00 открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Приходько ранее сообщал, что недалеко от школы в центре Горловки были зафиксированы разрывы снарядов, выпущенных украинскими войсками.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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