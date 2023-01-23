https://ria.ru/20230123/shkola-1846687492.html

Вице-спикер Госдумы предложил ввести "Часы мужества" в школах

Вице-спикер Госдумы предложил ввести "Часы мужества" в школах - РИА Новости, 23.01.2023

Вице-спикер Госдумы предложил ввести "Часы мужества" в школах

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову ввести проведение урока "Час мужества" каждый месяц в рамках "Разговоров о... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:21

2023-01-23T08:21

2023-01-23T08:22

общество

борис чернышов (депутат)

сергей кравцов

россия

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову ввести проведение урока "Час мужества" каждый месяц в рамках "Разговоров о важном", письмо об этом имеется в распоряжении РИА Новости. "В начале 2023 года в одной из школ Ингушетии был проведен "Час мужества" для школьников в честь 80-летия со дня рождения генерал-майора авиации Суламбека Осканова. В связи с этим предлагается распространить этот пример. На мой взгляд, это может быть ежемесячный урок в рамках "Разговоров о важном". Школьники смогут узнать о героях России, их подвигах и заслугах. Подобная тематика уроков была бы крайне важна для молодежи… Прошу поддержать", - написал Чернышов. Вопрос о развитии патриотизма в России является одной из важнейших государственных задач, особенно остро сегодня патриотическая повестка важна для молодежи, отметил политик. "Любовь к Родине прививается с детства. Нельзя переоценить важность проекта министерства просвещения Российской Федерации "Разговоры о важном", в ходе которого поднимаются ключевые для нашего государства темы… В контексте проведения специальной военной операции, нужно еще больше внимания уделять темам мужества и доблести, примерам героизма воинов российского государства", - также заявил Чернышов.

https://ria.ru/20230122/literatura-1846537225.html

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общество, борис чернышов (депутат), сергей кравцов, россия, госдума рф