МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке
В МИД Кипра заявили, что Турция не разрешает кипрским судам участвовать в зерновой сделке
© AP Photo / Khalil HamraСудно с зерном из Украины
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с зерном из Украины. Архивное фото
АФИНЫ, 23 янв - РИА Новости. Турция запретила кипрским судам участвовать в перевозке зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на Совете ЕС по иностранным делам.
Информационное сообщение об участии Касулидиса в СМИД распространило бюро печати и информации кипрского правительства.
"Министр иностранных дел, приветствовав возобновление инициативы ООН по зерну в Черном море, выразил разочарование тем, что Кипр не может участвовать в указанной инициативе из-за запретов, введенных для кипрских судов Турцией", - говорится в сообщении.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон.
Касулидис сказал, что Кипр активно участвует в инициативах по поддержке Украины, включая предоставление помощи в размере 300 тысяч евро на покупку электрогенераторов, которые будут предоставлены в сотрудничестве с польскими партнерами.
"Касулидис упомянул об усилиях, предпринимаемых для прекращения войны, подчеркнув, что ЕС должен играть активную и существенную роль", - говорится в сообщении.
В то же время глава МИД Кипра высказался за то, чтобы Россия заплатила "большую цену" за конфликт на Украине.
"Касулидис отметил необходимость эффективного применения санкций, подчеркнув, что практика обхода санкций некоторыми странами препятствует общим усилиям добиться большой цены на способность России продолжать войну против Украины", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.