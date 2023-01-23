Рейтинг@Mail.ru
МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/sdelka-1846950210.html
МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке
МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке - РИА Новости, 23.01.2023
МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке
Турция запретила кипрским судам участвовать в перевозке зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщил министр иностранных дел Кипра Иоаннис... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:37
2023-01-23T23:37
в мире
иоаннис касулидис
владимир путин
кипр
россия
украина
евросоюз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828652437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c20a67118b97f8cff3ef89c05fb4853.jpg
АФИНЫ, 23 янв - РИА Новости. Турция запретила кипрским судам участвовать в перевозке зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на Совете ЕС по иностранным делам. Информационное сообщение об участии Касулидиса в СМИД распространило бюро печати и информации кипрского правительства. "Министр иностранных дел, приветствовав возобновление инициативы ООН по зерну в Черном море, выразил разочарование тем, что Кипр не может участвовать в указанной инициативе из-за запретов, введенных для кипрских судов Турцией", - говорится в сообщении. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Касулидис сказал, что Кипр активно участвует в инициативах по поддержке Украины, включая предоставление помощи в размере 300 тысяч евро на покупку электрогенераторов, которые будут предоставлены в сотрудничестве с польскими партнерами. В то же время глава МИД Кипра высказался за то, чтобы Россия заплатила "большую цену" за конфликт на Украине. "Касулидис отметил необходимость эффективного применения санкций, подчеркнув, что практика обхода санкций некоторыми странами препятствует общим усилиям добиться большой цены на способность России продолжать войну против Украины", - говорится в сообщении. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html
https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html
кипр
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828652437_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_0f057fd379cb110258b697923746a71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иоаннис касулидис, владимир путин, кипр, россия, украина, евросоюз, оон
В мире, Иоаннис Касулидис, Владимир Путин, Кипр, Россия, Украина, Евросоюз, ООН
23:37 23.01.2023
 
МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке

В МИД Кипра заявили, что Турция не разрешает кипрским судам участвовать в зерновой сделке

© AP Photo / Khalil HamraСудно с зерном из Украины
Судно с зерном из Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с зерном из Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 23 янв - РИА Новости. Турция запретила кипрским судам участвовать в перевозке зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на Совете ЕС по иностранным делам.
Информационное сообщение об участии Касулидиса в СМИД распространило бюро печати и информации кипрского правительства.
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 23:55
США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке
"Министр иностранных дел, приветствовав возобновление инициативы ООН по зерну в Черном море, выразил разочарование тем, что Кипр не может участвовать в указанной инициативе из-за запретов, введенных для кипрских судов Турцией", - говорится в сообщении.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон.
Касулидис сказал, что Кипр активно участвует в инициативах по поддержке Украины, включая предоставление помощи в размере 300 тысяч евро на покупку электрогенераторов, которые будут предоставлены в сотрудничестве с польскими партнерами.
"Касулидис упомянул об усилиях, предпринимаемых для прекращения войны, подчеркнув, что ЕС должен играть активную и существенную роль", - говорится в сообщении.
В то же время глава МИД Кипра высказался за то, чтобы Россия заплатила "большую цену" за конфликт на Украине.
"Касулидис отметил необходимость эффективного применения санкций, подчеркнув, что практика обхода санкций некоторыми странами препятствует общим усилиям добиться большой цены на способность России продолжать войну против Украины", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 10:00
Виктория Абрамченко: оказалось, что мир без российского зерна не справится
 
В миреИоаннис КасулидисВладимир ПутинКипрРоссияУкраинаЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала