https://ria.ru/20230123/sdelka-1846950210.html

МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке

МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке - РИА Новости, 23.01.2023

МИД Кипра заявил, что Турция не дает стране участвовать в зерновой сделке

Турция запретила кипрским судам участвовать в перевозке зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщил министр иностранных дел Кипра Иоаннис... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:37

2023-01-23T23:37

2023-01-23T23:37

в мире

иоаннис касулидис

владимир путин

кипр

россия

украина

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828652437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c20a67118b97f8cff3ef89c05fb4853.jpg

АФИНЫ, 23 янв - РИА Новости. Турция запретила кипрским судам участвовать в перевозке зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на Совете ЕС по иностранным делам. Информационное сообщение об участии Касулидиса в СМИД распространило бюро печати и информации кипрского правительства. "Министр иностранных дел, приветствовав возобновление инициативы ООН по зерну в Черном море, выразил разочарование тем, что Кипр не может участвовать в указанной инициативе из-за запретов, введенных для кипрских судов Турцией", - говорится в сообщении. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Касулидис сказал, что Кипр активно участвует в инициативах по поддержке Украины, включая предоставление помощи в размере 300 тысяч евро на покупку электрогенераторов, которые будут предоставлены в сотрудничестве с польскими партнерами. В то же время глава МИД Кипра высказался за то, чтобы Россия заплатила "большую цену" за конфликт на Украине. "Касулидис отметил необходимость эффективного применения санкций, подчеркнув, что практика обхода санкций некоторыми странами препятствует общим усилиям добиться большой цены на способность России продолжать войну против Украины", - говорится в сообщении. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html

кипр

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иоаннис касулидис, владимир путин, кипр, россия, украина, евросоюз, оон