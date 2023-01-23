https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846873114.html

В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК

В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК - РИА Новости, 23.01.2023

В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК

Во второй половине недели, по сообщениям Еврокомиссиии, могут появиться новые предложения по санкциям против РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:17

2023-01-23T17:17

2023-01-23T17:18

россия

венгрия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

петер сийярто

урсула фон дер ляйен

варшава

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Во второй половине недели, по сообщениям Еврокомиссиии, могут появиться новые предложения по санкциям против РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "С точки зрения Еврокомиссии, согласно сегодняшнему сообщению, уже во второй половине недели могут появиться новые предложения по санкциям", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230119/blokirovka-1846121616.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846807251.html

россия

венгрия

варшава

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, варшава