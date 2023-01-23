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В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК - РИА Новости, 23.01.2023
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В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК
В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК - РИА Новости, 23.01.2023
В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК
Во второй половине недели, по сообщениям Еврокомиссиии, могут появиться новые предложения по санкциям против РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:17
2023-01-23T17:18
россия
венгрия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
варшава
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Во второй половине недели, по сообщениям Еврокомиссиии, могут появиться новые предложения по санкциям против РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "С точки зрения Еврокомиссии, согласно сегодняшнему сообщению, уже во второй половине недели могут появиться новые предложения по санкциям", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, варшава
Россия, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Варшава
17:17 23.01.2023 (обновлено: 17:18 23.01.2023)
 
В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК

Сийярто заявил, что новых предложений по санкциям от ЕК можно ожидать в конце недели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Во второй половине недели, по сообщениям Еврокомиссиии, могут появиться новые предложения по санкциям против РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"С точки зрения Еврокомиссии, согласно сегодняшнему сообщению, уже во второй половине недели могут появиться новые предложения по санкциям", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 22:14
Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ
Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 15:03
Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике
 
РоссияВенгрияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенВаршава
 
 
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