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Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин - РИА Новости, 23.01.2023
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Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин - РИА Новости, 23.01.2023
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин
Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:10
2023-01-23T15:10
в мире
россия
иран
вячеслав володин
госдума рф
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Наша страна выступает за справедливое мироустройство, за многополярный мир. Это очень важно и для других государств, если только они думают о своих народах", - сказал он журналистам по итогам третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана. Володин добавил, что только суверенное государство "может обеспечить развитие человека на основе своей культуры, истории, языка, уважая его традиции и вероисповедание". По его словам, страна, которая потеряла свой суверенитет, не сможет это сделать. "Граждане этой страны будут обречены исповедовать религию, культуру, традиции, учить историю той страны, которая их поработила", - добавил он. Спикер российской Госдумы также призвал к объединению парламентариев всех стран для защиты каждой страны. "Чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее, и эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
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в мире, россия, иран, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Россия, Иран, Вячеслав Володин, Госдума РФ
15:10 23.01.2023
 
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин

Володин: Россия выступает за справедливое мироустройство, это важно и для других стран

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Наша страна выступает за справедливое мироустройство, за многополярный мир. Это очень важно и для других государств, если только они думают о своих народах", - сказал он журналистам по итогам третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана.
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Володин добавил, что только суверенное государство "может обеспечить развитие человека на основе своей культуры, истории, языка, уважая его традиции и вероисповедание". По его словам, страна, которая потеряла свой суверенитет, не сможет это сделать.
"Граждане этой страны будут обречены исповедовать религию, культуру, традиции, учить историю той страны, которая их поработила", - добавил он.
Спикер российской Госдумы также призвал к объединению парламентариев всех стран для защиты каждой страны.
"Чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее, и эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", - резюмировал он.
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