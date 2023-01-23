https://ria.ru/20230123/rossiya-1846809668.html
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин - РИА Новости, 23.01.2023
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин
Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:10
2023-01-23T15:10
2023-01-23T15:10
в мире
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иран
вячеслав володин
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Наша страна выступает за справедливое мироустройство, за многополярный мир. Это очень важно и для других государств, если только они думают о своих народах", - сказал он журналистам по итогам третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана. Володин добавил, что только суверенное государство "может обеспечить развитие человека на основе своей культуры, истории, языка, уважая его традиции и вероисповедание". По его словам, страна, которая потеряла свой суверенитет, не сможет это сделать. "Граждане этой страны будут обречены исповедовать религию, культуру, традиции, учить историю той страны, которая их поработила", - добавил он. Спикер российской Госдумы также призвал к объединению парламентариев всех стран для защиты каждой страны. "Чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее, и эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Россия, Иран, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин
Володин: Россия выступает за справедливое мироустройство, это важно и для других стран
ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Наша страна выступает за справедливое мироустройство, за многополярный мир. Это очень важно и для других государств, если только они думают о своих народах", - сказал он журналистам по итогам третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана
.
Володин добавил, что только суверенное государство "может обеспечить развитие человека на основе своей культуры, истории, языка, уважая его традиции и вероисповедание". По его словам, страна, которая потеряла свой суверенитет, не сможет это сделать.
"Граждане этой страны будут обречены исповедовать религию, культуру, традиции, учить историю той страны, которая их поработила", - добавил он.
Спикер российской Госдумы также призвал к объединению парламентариев всех стран для защиты каждой страны.
"Чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее, и эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", - резюмировал он.