https://ria.ru/20230123/rossiya-1846809668.html

Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин

Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин - РИА Новости, 23.01.2023

Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин

Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:10

2023-01-23T15:10

2023-01-23T15:10

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россия

иран

вячеслав володин

госдума рф

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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия выступает за справедливое мироустройство, что важно и для других государств, если они думают о своих народах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Наша страна выступает за справедливое мироустройство, за многополярный мир. Это очень важно и для других государств, если только они думают о своих народах", - сказал он журналистам по итогам третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана. Володин добавил, что только суверенное государство "может обеспечить развитие человека на основе своей культуры, истории, языка, уважая его традиции и вероисповедание". По его словам, страна, которая потеряла свой суверенитет, не сможет это сделать. "Граждане этой страны будут обречены исповедовать религию, культуру, традиции, учить историю той страны, которая их поработила", - добавил он. Спикер российской Госдумы также призвал к объединению парламентариев всех стран для защиты каждой страны. "Чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее, и эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, иран, вячеслав володин, госдума рф