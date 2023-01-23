https://ria.ru/20230123/pyatidesyatniki-1846807486.html

В РОСХВЕ прокомментировали акцию с сожжением Корана в Стокгольме

В РОСХВЕ прокомментировали акцию с сожжением Корана в Стокгольме - РИА Новости, 23.01.2023

В РОСХВЕ прокомментировали акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Сожжение Корана у турецкого посольства в Швеции – это часть европейской политики и свидетельство того, что Европа встала на путь уничтожения фундаментальных... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:03

2023-01-23T15:03

2023-01-23T15:03

религия

сергей ряховский

швеция

европа

турция

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Сожжение Корана у турецкого посольства в Швеции – это часть европейской политики и свидетельство того, что Европа встала на путь уничтожения фундаментальных общественных ценностей, считает начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. Духовное собрание мусульман РФ решительно осудило эту акцию, призвав единоверцев проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов, разжигающих межнациональную рознь. Акцию также решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь."Потрясает, прежде всего, то, что эта акция была разрешена государством – участников сожжения Корана охраняла полиция. Получается, что атака на одну из мировых религий является частью европейской политики. Если к этому прибавить многочисленные штрафы, случаи увольнений и других форм дискриминации за публичное исповедание своей веры или ношение религиозной символики, то можно увидеть страшную картину: Европа, много лет бывшая авангардом цивилизации, несшая свет просвещения, встала на путь уничтожения фундаментальных ценностей, которые лежат в основе современного общества", – говорится в заявлении Ряховского, предоставленном РИА Новости пресс-службой РОСХВЕ.Ряховский добавил, что сожжение Корана в Швеции – это не просто акт экстремизма, а очередной шаг на пути построения общества без нравственного фундамента, и само по себе "абсолютно отвратительно и аморально"."В Европе происходит какое-то безрассудство. Очевидно, что политики хотят полностью разрушить нравственный фундамент общества, чтобы заменить его на какой-то непонятный симулякр из сомнительных псевдоценностей. Причем многое из того, что провозглашается как новый ценностный ориентир, и Библия, и Коран прямо называют грехом и пороком. Швеция вообще выступает как авангард воинствующего безбожия. Именно оттуда идет наиболее активное продвижение ЛГБТ-идеологии, так что переход к сожжению священных книг удивления, к сожалению, не вызывает", – заявил епископ.Традиционные духовно-нравственные ценности, на основе которых основе создавалась и развивалась вся современная цивилизация, прошли испытание временем, заключил он, и пример России, по мнению Ряховского, показывает, что представители всех мировых религий могут мирно и уважительно жить в рамках одного государства на протяжении сотен лет.

https://ria.ru/20230121/osuzhdenie-1846522853.html

https://ria.ru/20220225/molitva-1775138866.html

швеция

европа

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сергей ряховский, швеция, европа, турция, русская православная церковь, религия