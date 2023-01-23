https://ria.ru/20230123/provokatsii-1846942064.html

Белорусское ТВ рассказало о провокациях Украины на границе

Белорусское ТВ рассказало о провокациях Украины на границе - РИА Новости, 23.01.2023

Белорусское ТВ рассказало о провокациях Украины на границе

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" рассказал, какие провокации украинская сторона устраивает на границе с республикой. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:32

2023-01-23T22:32

2023-01-23T23:47

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МИНСК, 23 янв — РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" рассказал, какие провокации украинская сторона устраивает на границе с республикой. Так, в январе в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда на границе похитили белорусский погранстолб. При этом, судя по следам на земле, погранзнак унесли на территорию Украины. Сообщается, что на месте инцидента работали белорусские следователи, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В эфире заявили, что это не первый случай повреждения белорусского погранзнака, и показали фотографию погранстолба с воткнутым в него копьем с наконечником в виде крюка. Телеканал также продемонстрировал кадры, на которых видны установленные на границе камеры видеонаблюдения с пулевыми отверстиями. Экспертиза установила, что стрельбу вели с украинской стороны. Кроме того, в сюжете рассказывается, что в октябре прошлого года на границе со стороны Украины на дереве был повешен манекен в военной форме. Помимо прочего, украинские военные угрожают белорусским пограничникам различными жестами и целятся в них из оружия. Сообщается о случаях нарушения границы людьми и беспилотниками, оскорбительных надписях на дорожных знаках и указателях на границе, разбросе листовок с призывами и звонках с угрозами оперативным дежурным пограничных подразделений Белоруссии. Как рассказал представитель белорусского погранкомитета, в течение нескольких месяцев ежедневно в темное время суток украинские солдаты засвечивают белорусские камеры видеонаблюдения на границе "лучами зеленого цвета", а также включают по утрам аудиозаписи "провокационного и политического характера". Видео, на котором слышна одна из таких записей с призывом "не выполнять преступные приказы", не поднимать оружие против Украины и защищать Белоруссию, показали в сюжете. В эфире телеканала также отметили, что украинская сторона у границы с Белоруссией минирует автомобильные и железные дороги, роет рвы и устанавливает мины.Ранее в понедельник Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По его данным, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников. Еще в октябре 2022 года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.По словам президента Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Марии Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.

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https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

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Евгения Нефедова

в мире, украина, белоруссия, польша, нато, мария захарова, александр лукашенко, алексей резников