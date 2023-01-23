СМИ пишут о серьезных противоречиях между США и союзниками
FT: между США и союзниками возникают противоречия, сохранить единство будет сложно
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Серьезные противоречия возникают между США и их союзниками, единство этих стран будет значительно сложнее поддерживать в этом году, выразил мнение эксперт газеты Financial Times Гидеон Рахман в своей колонке издания.
"В этом году будет значительно сложнее поддерживать единство развитых демократий. Активное и вовлеченное лидерство США было решающим для ответа демократического мира на российско-китайское партнерство. Но между Вашингтоном и его союзниками возникает серьезная напряженность", - пишет колумнист.
Он указывает, что в альянсе западных стран имеются "открытые разногласия" относительно будущей военной помощи Украине, которые "в полной мере проявились" на совещании НАТО на базе Рамштайн 20 января, когда Германия "оказала сопротивление сильному давлению" по поводу возможности передачи танков Leopard Киеву.
Автор перечисляет страны с "ястребиным" подходом, среди которых Польша, страны северной Европы и Балтии, а также Великобритания, настаивающие на быстрой передаче более передовых вооружений Украине. США, пишет Рахман, находится посередине между этими странами и "крайне осторожной" Германией.
Кроме того, автор указывает на экономическое измерение противоречий между США и Европой, проявляющееся в том, что многие в ЕС обвиняют Вашингтон в протекционизме в связи с предоставлением в США крупных субсидий зеленым отраслям промышленности и производителям электромобилей.
Также Рахман отмечает, что растут опасения, что США, пользуясь своими преимуществами в виде дешевой энергии, земли, технологий и резервной валюты, "обгоняет Европу" в экономическом плане, а конфликт на Украине ускоряет этот процесс.
США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.