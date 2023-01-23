https://ria.ru/20230123/protivorechiya-1846882170.html

СМИ пишут о серьезных противоречиях между США и союзниками

СМИ пишут о серьезных противоречиях между США и союзниками - РИА Новости, 23.01.2023

СМИ пишут о серьезных противоречиях между США и союзниками

Серьезные противоречия возникают между США и их союзниками, единство этих стран будет значительно сложнее поддерживать в этом году, выразил мнение эксперт... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:44

2023-01-23T17:44

2023-01-23T17:44

в мире

сша

украина

германия

нато

евросоюз

m1 abrams

сергей лавров

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Серьезные противоречия возникают между США и их союзниками, единство этих стран будет значительно сложнее поддерживать в этом году, выразил мнение эксперт газеты Financial Times Гидеон Рахман в своей колонке издания. "В этом году будет значительно сложнее поддерживать единство развитых демократий. Активное и вовлеченное лидерство США было решающим для ответа демократического мира на российско-китайское партнерство. Но между Вашингтоном и его союзниками возникает серьезная напряженность", - пишет колумнист. Он указывает, что в альянсе западных стран имеются "открытые разногласия" относительно будущей военной помощи Украине, которые "в полной мере проявились" на совещании НАТО на базе Рамштайн 20 января, когда Германия "оказала сопротивление сильному давлению" по поводу возможности передачи танков Leopard Киеву. Автор перечисляет страны с "ястребиным" подходом, среди которых Польша, страны северной Европы и Балтии, а также Великобритания, настаивающие на быстрой передаче более передовых вооружений Украине. США, пишет Рахман, находится посередине между этими странами и "крайне осторожной" Германией. Кроме того, автор указывает на экономическое измерение противоречий между США и Европой, проявляющееся в том, что многие в ЕС обвиняют Вашингтон в протекционизме в связи с предоставлением в США крупных субсидий зеленым отраслям промышленности и производителям электромобилей. Также Рахман отмечает, что растут опасения, что США, пользуясь своими преимуществами в виде дешевой энергии, земли, технологий и резервной валюты, "обгоняет Европу" в экономическом плане, а конфликт на Украине ускоряет этот процесс. Наконец, говоря о Китае, автор пишет, что "конфронтационные" формулировки и отношение к Пекину стали "обычным делом" в политике США, в то время как большинство европейских и азиатских правительств придерживаются более осторожного подхода. США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/postavki-1846763237.html

https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html

https://ria.ru/20230123/tanki-1846716348.html

сша

украина

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, германия, нато, евросоюз, m1 abrams, сергей лавров, дмитрий песков