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Франция ускорила темпы производства вооружений - РИА Новости, 23.01.2023
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Франция ускорила темпы производства вооружений
Франция ускорила темпы производства вооружений - РИА Новости, 23.01.2023
Франция ускорила темпы производства вооружений
Франция ускорила темпы производства истребителей Rafale и гаубиц Caesar, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Usine Nouvelle,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:22
2023-01-23T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
себастьян лекорню
сергей лавров
украина
франция
россия
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сПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Франция ускорила темпы производства истребителей Rafale и гаубиц Caesar, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Usine Nouvelle, отметив, что 18 гаубиц будут готовы в начале 2023 года. "Предприятия обязаны нарастить темпы производства. Могу отметить, что (французская аэрокосмическая компания) Dassault совместно с партнерами Safran и Thales стали производить вместо одного истребителя Rafale более трех в месяц. Что касается гаубиц Caesar, ритмы производства также ускорились в 2022. В июне (французский производитель вооружений и военной техники) Nexter сообщил, что на поставку 18 Caesar потребуется 30 месяцев. В итоге, благодаря проделанной совместно с министерством работе, первые Caesar будут готовы в начале 2023 года", - сообщил он. Министр отметил, что "сейчас весь мир хочет приобрести наши гаубицы Caesar". "Перед нами стоят две главных задачи: иметь в запасе вооружения с долгим циклом производства и улучшать производственную эффективность", - отметил он. Франция поставляет Киеву в том числе свою артиллерию. Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 Caesar. На прошлой неделе власти Дании сообщили, что решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, заказанных у Франции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230123/postavki-1846763237.html
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в мире, технологии, себастьян лекорню, сергей лавров, украина, франция, россия, нато, safran, rafale
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Украина, Франция, Россия, НАТО, Safran, Rafale
14:22 23.01.2023
 
Франция ускорила темпы производства вооружений

Глава МО Франции Лекорню: страна ускорила темпы производства гаубиц Caesar и истребителей

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
сПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Франция ускорила темпы производства истребителей Rafale и гаубиц Caesar, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Usine Nouvelle, отметив, что 18 гаубиц будут готовы в начале 2023 года.
"Предприятия обязаны нарастить темпы производства. Могу отметить, что (французская аэрокосмическая компания) Dassault совместно с партнерами Safran и Thales стали производить вместо одного истребителя Rafale более трех в месяц. Что касается гаубиц Caesar, ритмы производства также ускорились в 2022. В июне (французский производитель вооружений и военной техники) Nexter сообщил, что на поставку 18 Caesar потребуется 30 месяцев. В итоге, благодаря проделанной совместно с министерством работе, первые Caesar будут готовы в начале 2023 года", - сообщил он.
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Министр отметил, что "сейчас весь мир хочет приобрести наши гаубицы Caesar".
"Перед нами стоят две главных задачи: иметь в запасе вооружения с долгим циклом производства и улучшать производственную эффективность", - отметил он.
Франция поставляет Киеву в том числе свою артиллерию. Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 Caesar. На прошлой неделе власти Дании сообщили, что решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, заказанных у Франции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровУкраинаФранцияРоссияНАТОSafranRafale
 
 
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