Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/prisvoenie-1846729150.html
Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге
Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге - РИА Новости, 23.01.2023
Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге
Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление, в котором обвинил руководителя офиса... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:29
2023-01-23T11:29
в мире
украина
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
виктор медведчук
андрей ермак
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление, в котором обвинил руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в присвоении доли бывшего депутата Виктора Медведчука в строительном холдинге. "Направил заявление в НАБУ по факту того, что Ермак со (депутатом Рады Вадимом – ред.) Столяром незаконно завладели долей Медведчука в крупном строительном холдинге. Не в пользу государства, а в свои карманы! По телевизору на Банковой "думают" о войне, а на самом деле все это только ради того, чтобы грабить бедную страну", - написал Лерос в своем Telegram-канале. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20230117/grazhdanstvo-1845593858.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), виктор медведчук, андрей ермак, владимир зеленский
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Виктор Медведчук, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
11:29 23.01.2023
 
Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге

Депутат Рады обвинил главу офиса Зеленского в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление, в котором обвинил руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в присвоении доли бывшего депутата Виктора Медведчука в строительном холдинге.
"Направил заявление в НАБУ по факту того, что Ермак со (депутатом Рады Вадимом – ред.) Столяром незаконно завладели долей Медведчука в крупном строительном холдинге. Не в пользу государства, а в свои карманы! По телевизору на Банковой "думают" о войне, а на самом деле все это только ради того, чтобы грабить бедную страну", - написал Лерос в своем Telegram-канале.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 21:29
В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Виктор МедведчукАндрей ЕрмакВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала