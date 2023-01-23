https://ria.ru/20230123/prisvoenie-1846729150.html

Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге

Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге - РИА Новости, 23.01.2023

Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в стройхолдинге

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление, в котором обвинил руководителя офиса... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:29

2023-01-23T11:29

2023-01-23T11:29

в мире

украина

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

виктор медведчук

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление, в котором обвинил руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в присвоении доли бывшего депутата Виктора Медведчука в строительном холдинге. "Направил заявление в НАБУ по факту того, что Ермак со (депутатом Рады Вадимом – ред.) Столяром незаконно завладели долей Медведчука в крупном строительном холдинге. Не в пользу государства, а в свои карманы! По телевизору на Банковой "думают" о войне, а на самом деле все это только ради того, чтобы грабить бедную страну", - написал Лерос в своем Telegram-канале. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), виктор медведчук, андрей ермак, владимир зеленский