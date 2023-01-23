https://ria.ru/20230123/prigovor-1846864472.html

На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области

На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2023

На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области

Суд на Украине в понедельник вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает служба безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:57

2023-01-23T16:57

2023-01-23T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

донецкая народная республика

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Суд на Украине в понедельник вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает служба безопасности Украины (СБУ). Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. По данным следствия, приговор вынесен в отношении жительницы поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области. В СБУ уточнили, что женщина якобы являлась членом местной избирательной комиссии, занималась организацией и проведением референдума. "По материалам службы безопасности Украины суд признал ее виновной по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет заключения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Уточняется, что суд вынес первый приговор за организацию референдумов по материалам СБУ. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845891558.html

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

херсонская область

украина

донецкая народная республика

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