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На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/prigovor-1846864472.html
На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области
На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2023
На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области
Суд на Украине в понедельник вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает служба безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:57
2023-01-23T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
донецкая народная республика
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Суд на Украине в понедельник вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает служба безопасности Украины (СБУ). Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. По данным следствия, приговор вынесен в отношении жительницы поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области. В СБУ уточнили, что женщина якобы являлась членом местной избирательной комиссии, занималась организацией и проведением референдума. "По материалам службы безопасности Украины суд признал ее виновной по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет заключения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Уточняется, что суд вынес первый приговор за организацию референдумов по материалам СБУ. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845891558.html
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херсонская область
украина
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в мире, херсонская область , украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
16:57 23.01.2023
 
На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области

Суд на Украине вынес приговор за организацию референдума в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсонской области
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости
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Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Суд на Украине в понедельник вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает служба безопасности Украины (СБУ).
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
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По данным следствия, приговор вынесен в отношении жительницы поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области. В СБУ уточнили, что женщина якобы являлась членом местной избирательной комиссии, занималась организацией и проведением референдума.
"По материалам службы безопасности Украины суд признал ее виновной по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет заключения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Уточняется, что суд вынес первый приговор за организацию референдумов по материалам СБУ.
Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
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