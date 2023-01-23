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В Ивановской области начальника отдела МВД обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 23.01.2023
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В Ивановской области начальника отдела МВД обвинили в превышении полномочий
В Ивановской области начальника отдела МВД обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 23.01.2023
В Ивановской области начальника отдела МВД обвинили в превышении полномочий
Начальника ОМВД по Фрунзенскому району города Иванова Евгения Посаженникова обвиняют в превышении должностных полномочий, в его отношении возбуждено уголовное... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:38
2023-01-23T18:38
происшествия
россия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Начальника ОМВД по Фрунзенскому району города Иванова Евгения Посаженникова обвиняют в превышении должностных полномочий, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Фрунзенскому району города Иванова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина сообщил руководителям структурных подразделений вверенного ему учреждения о необходимости после перечисления им премий передать ему безвозмездно часть полученных денежных средств и дал указание о подготовке приказов о премировании. Полученными деньгами в размере не менее 350 тысяч рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению. "В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет СУСК. Отмечается, что проведены обыски по местам работы и жительства обвиняемого, в ходе которых изъята необходимая документация. По данным сайта УМВД, начальником ОМВД по Фрунзенскому району является Посаженников, отдел он возглавляет с мая 2021 года. Как сообщили РИА Новости в УМВД по Ивановской области, преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ивановской полиции. Руководитель УМВД назначил служебную проверку. Если вина Посаженникова будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. На сегодняшний день от исполнения служебных обязанностей он отстранен.
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происшествия, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:38 23.01.2023
 
В Ивановской области начальника отдела МВД обвинили в превышении полномочий

СУСК: начальника районного ОМВД Ивановской области обвинили в превышении полномочий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Начальника ОМВД по Фрунзенскому району города Иванова Евгения Посаженникова обвиняют в превышении должностных полномочий, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Фрунзенскому району города Иванова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина сообщил руководителям структурных подразделений вверенного ему учреждения о необходимости после перечисления им премий передать ему безвозмездно часть полученных денежных средств и дал указание о подготовке приказов о премировании. Полученными деньгами в размере не менее 350 тысяч рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет СУСК.
Отмечается, что проведены обыски по местам работы и жительства обвиняемого, в ходе которых изъята необходимая документация.
По данным сайта УМВД, начальником ОМВД по Фрунзенскому району является Посаженников, отдел он возглавляет с мая 2021 года.
Как сообщили РИА Новости в УМВД по Ивановской области, преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ивановской полиции. Руководитель УМВД назначил служебную проверку. Если вина Посаженникова будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. На сегодняшний день от исполнения служебных обязанностей он отстранен.
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