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Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области - РИА Новости, 23.01.2023
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Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области
Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области - РИА Новости, 23.01.2023
Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области
Тела трех мужчин обнаружили в понедельник при тушении пожара в доме в Тверской области, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:34
2023-01-23T10:34
происшествия
жилье
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружили в понедельник при тушении пожара в доме в Тверской области, сообщило региональное управление СК РФ. "Двадцать третьего января в ночное время в следственный отдел регионального СК РФ поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в доме, расположенном в поселке Брусово Удомельского городского округа, тел трех мужчин. По факту их гибели ... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в релизе. Для определения точной причины смерти осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели. Что понять, где располагался очаг возгорания и что именно стало причиной пожара, назначены экспертные исследования.
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происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:34 23.01.2023
 
Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области

В Тверской области при тушении пожара нашли тела трех мужчин, возбуждено уголовное дело

© Фото : СУСК РФ по Тверской областиПожар в доме, расположенном в поселке Брусово Удомельского городского округа Тверской области
Пожар в доме, расположенном в поселке Брусово Удомельского городского округа Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : СУСК РФ по Тверской области
Пожар в доме, расположенном в поселке Брусово Удомельского городского округа Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружили в понедельник при тушении пожара в доме в Тверской области, сообщило региональное управление СК РФ.
"Двадцать третьего января в ночное время в следственный отдел регионального СК РФ поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в доме, расположенном в поселке Брусово Удомельского городского округа, тел трех мужчин. По факту их гибели ... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в релизе.
Для определения точной причины смерти осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели. Что понять, где располагался очаг возгорания и что именно стало причиной пожара, назначены экспертные исследования.
 
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