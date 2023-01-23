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Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области

Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области - РИА Новости, 23.01.2023

Тела трех человек нашли при тушении пожара в Тверской области

Тела трех мужчин обнаружили в понедельник при тушении пожара в доме в Тверской области, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:34

2023-01-23T10:34

2023-01-23T10:34

происшествия

жилье

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружили в понедельник при тушении пожара в доме в Тверской области, сообщило региональное управление СК РФ. "Двадцать третьего января в ночное время в следственный отдел регионального СК РФ поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в доме, расположенном в поселке Брусово Удомельского городского округа, тел трех мужчин. По факту их гибели ... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в релизе. Для определения точной причины смерти осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели. Что понять, где располагался очаг возгорания и что именно стало причиной пожара, назначены экспертные исследования.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)