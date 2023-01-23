https://ria.ru/20230123/pozhar-1846676144.html

При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека

При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека - РИА Новости, 23.01.2023

При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека

Три человека погибли при пожаре утром в понедельник в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T04:41

2023-01-23T04:41

2023-01-23T04:41

происшествия

россия

хабаровский край

советская гавань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре утром в понедельник в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Советско-Гаванская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. На месте происшествия работу спасательных служб и правоохранительных органов координирует Советско-Гаванский городской прокурор Андрей Лариошин.

https://ria.ru/20230122/pozhar-1846651275.html

россия

хабаровский край

советская гавань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровский край, советская гавань