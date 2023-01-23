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При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека - РИА Новости, 23.01.2023
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При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека
При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека - РИА Новости, 23.01.2023
При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека
Три человека погибли при пожаре утром в понедельник в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:41
2023-01-23T04:41
происшествия
россия
хабаровский край
советская гавань
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре утром в понедельник в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Советско-Гаванская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. На месте происшествия работу спасательных служб и правоохранительных органов координирует Советско-Гаванский городской прокурор Андрей Лариошин.
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россия
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происшествия, россия, хабаровский край, советская гавань
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Советская Гавань
04:41 23.01.2023
 
При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека

При пожаре в частном доме в городе Советская Гавань Хабаровского края погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре утром в понедельник в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Пожар произошел в частном деревянном доме в садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) "Строитель" в Советской Гавани. Туда в три часа ночи пришли люди, в часов шесть утра загорелся дом. Подробностей пока нет. При ликвидации пожара обнаружены тела трех человек", - рассказал представитель надзорного ведомства.
Советско-Гаванская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. На месте происшествия работу спасательных служб и правоохранительных органов координирует Советско-Гаванский городской прокурор Андрей Лариошин.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 21:45
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайСоветская Гавань
 
 
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