https://ria.ru/20230123/pozhar-1846676144.html
При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека
При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека - РИА Новости, 23.01.2023
При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека
Три человека погибли при пожаре утром в понедельник в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:41
2023-01-23T04:41
2023-01-23T04:41
происшествия
россия
хабаровский край
советская гавань
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре утром в понедельник в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Советско-Гаванская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. На месте происшествия работу спасательных служб и правоохранительных органов координирует Советско-Гаванский городской прокурор Андрей Лариошин.
https://ria.ru/20230122/pozhar-1846651275.html
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происшествия, россия, хабаровский край, советская гавань
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Советская Гавань
При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека
При пожаре в частном доме в городе Советская Гавань Хабаровского края погибли три человека