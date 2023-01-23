https://ria.ru/20230123/potanin-1846705012.html

Потанин рассказал, как провел отпуск

Потанин рассказал, как провел отпуск - РИА Новости, 23.01.2023

Потанин рассказал, как провел отпуск

Президент компании "Норникель" Владимир Потанин заявил, что в 2022 году провел летний отпуск в поездке на теплоходе по Волге. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:03

2023-01-23T10:03

2023-01-23T10:03

россия

владимир потанин

общество

норильский никель

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин заявил, что в 2022 году провел летний отпуск в поездке на теплоходе по Волге. "Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват, мы просто большой компанией поехали на теплоходе по Волге. Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим", - сказал Потанин в интервью РБК. По словам главы "Норникеля", Россия вступила в период, во время которого нужно научиться жить со сложностями, работая над тем, чтобы их преодолевать. "Мы как отдельно взятая компания и как страна должны (остаться) в хорошей форме и просто выжить этот период и добраться до того берега, на котором потом будем строить новые правила взаимоотношения со всеми другими странами и между собой", - заключил Потанин.

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846694749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир потанин, общество, норильский никель, рбк (медиагруппа)