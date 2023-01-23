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Потанин рассказал, как провел отпуск - РИА Новости, 23.01.2023
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Потанин рассказал, как провел отпуск
Потанин рассказал, как провел отпуск - РИА Новости, 23.01.2023
Потанин рассказал, как провел отпуск
Президент компании "Норникель" Владимир Потанин заявил, что в 2022 году провел летний отпуск в поездке на теплоходе по Волге. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:03
2023-01-23T10:03
россия
владимир потанин
общество
норильский никель
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин заявил, что в 2022 году провел летний отпуск в поездке на теплоходе по Волге. "Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват, мы просто большой компанией поехали на теплоходе по Волге. Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим", - сказал Потанин в интервью РБК. По словам главы "Норникеля", Россия вступила в период, во время которого нужно научиться жить со сложностями, работая над тем, чтобы их преодолевать. "Мы как отдельно взятая компания и как страна должны (остаться) в хорошей форме и просто выжить этот период и добраться до того берега, на котором потом будем строить новые правила взаимоотношения со всеми другими странами и между собой", - заключил Потанин.
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россия, владимир потанин, общество, норильский никель, рбк (медиагруппа)
Россия, Владимир Потанин, Общество, Норильский никель, РБК (медиагруппа)
10:03 23.01.2023
 
Потанин рассказал, как провел отпуск

Глава "Норникеля" Потанин этим летом провел отпуск в поездке на теплоходе по Волге

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин заявил, что в 2022 году провел летний отпуск в поездке на теплоходе по Волге.
"Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват, мы просто большой компанией поехали на теплоходе по Волге. Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим", - сказал Потанин в интервью РБК.
По словам главы "Норникеля", Россия вступила в период, во время которого нужно научиться жить со сложностями, работая над тем, чтобы их преодолевать.
"Мы как отдельно взятая компания и как страна должны (остаться) в хорошей форме и просто выжить этот период и добраться до того берега, на котором потом будем строить новые правила взаимоотношения со всеми другими странами и между собой", - заключил Потанин.
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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