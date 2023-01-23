https://ria.ru/20230123/poshliny-1846690185.html
Абрамченко рассказала о доходах бюджета от зерновых пошлин
Абрамченко рассказала о доходах бюджета от зерновых пошлин - РИА Новости, 23.01.2023
Абрамченко рассказала о доходах бюджета от зерновых пошлин
Бюджет России за два года получил 250 миллиардов рублей от зерновых пошлин, все средства направляются на нужды агропромышленного комплекса, рассказала в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:59
2023-01-23T08:59
2023-01-23T10:07
экономика
виктория абрамченко
россия
пошлины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бюджет России за два года получил 250 миллиардов рублей от зерновых пошлин, все средства направляются на нужды агропромышленного комплекса, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко."За два года от пошлин получено почти 250 миллиардов рублей допдоходов. Все эти средства направляются на нужды АПК", - рассказала Абрамченко.Вице-премьер напомнила, что когда вводили пошлины на зерновые, была договоренность с аграриями, что эти деньги вернутся им обратно. "И правительство выдерживает эту договоренность", - отметила она."Но, конечно, они идут не только на поддержку растениеводства, не только на компенсирующую субсидию, потому что этой подотрасли, в том числе, нужны и селекционно-семеноводческие центры, и современные мощности по хранению продукции, и льготный лизинг сельхозтехники. А все это требует мер поддержки со стороны государства", - пояснила Абрамченко.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
https://ria.ru/20221207/poshliny-1837076167.html
https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, виктория абрамченко, россия, пошлины
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Пошлины
08:59 23.01.2023 (обновлено: 10:07 23.01.2023)
Абрамченко рассказала о доходах бюджета от зерновых пошлин
Абрамченко: российский бюджет за два года получил 250 миллиардов рублей от зерновых пошлин
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Бюджет России за два года получил 250 миллиардов рублей от зерновых пошлин, все средства направляются на нужды агропромышленного комплекса, рассказала в интервью
РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"За два года от пошлин получено почти 250 миллиардов рублей допдоходов. Все эти средства направляются на нужды АПК", - рассказала Абрамченко.
Вице-премьер напомнила, что когда вводили пошлины на зерновые, была договоренность с аграриями, что эти деньги вернутся им обратно. "И правительство выдерживает эту договоренность", - отметила она.
"Но, конечно, они идут не только на поддержку растениеводства, не только на компенсирующую субсидию, потому что этой подотрасли, в том числе, нужны и селекционно-семеноводческие центры, и современные мощности по хранению продукции, и льготный лизинг сельхозтехники. А все это требует мер поддержки со стороны государства", - пояснила Абрамченко.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.