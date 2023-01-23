https://ria.ru/20230123/pomosch-1846851418.html

Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ

Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023

Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ

Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:19

2023-01-23T16:19

2023-01-23T16:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро."Министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый транш в 500 миллионов евро на военную помощь Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, евросоюз, цены на нефть, катрин колонна, франция, брюссель