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Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ
Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ
Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:19
2023-01-23T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
цены на нефть
катрин колонна
франция
брюссель
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро."Министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый транш в 500 миллионов евро на военную помощь Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
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в мире, украина, евросоюз, цены на нефть, катрин колонна, франция, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Цены на нефть, Катрин Колонна, Франция, Брюссель
16:19 23.01.2023 (обновлено: 16:25 23.01.2023)
 
Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ

СМИ: главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро.
"Министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый транш в 500 миллионов евро на военную помощь Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
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