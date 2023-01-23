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Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ
Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ
Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:19
2023-01-23T16:19
2023-01-23T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
цены на нефть
катрин колонна
франция
брюссель
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро."Министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый транш в 500 миллионов евро на военную помощь Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, цены на нефть, катрин колонна, франция, брюссель
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16:19 23.01.2023 (обновлено: 16:25 23.01.2023)
Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине, пишут СМИ
СМИ: главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро