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Посол Украины попросил Австралию предоставить дополнительную помощь Киеву
Посол Украины попросил Австралию предоставить дополнительную помощь Киеву - РИА Новости, 23.01.2023
Посол Украины попросил Австралию предоставить дополнительную помощь Киеву
Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко выразил обеспокоенность тем, что в будущем помощь Австралии может сократиться, и попросил о поставках... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:23
2023-01-23T13:23
2023-01-23T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
василий боднар
владимир путин
украина
австралия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко выразил обеспокоенность тем, что в будущем помощь Австралии может сократиться, и попросил о поставках дополнительной военной техники на годовщину начала российской спецоперации на Украине. "Я очень надеюсь, что на годовщину (начала СВО - ред.) будет дополнительная помощь от правительства Австралии. Это было бы символически мощно", — заявил Мирошниченко, слова которого приводит местная газета Sydney Morning Herald. Посол Украины также заявил, что Австралия оказала щедрую поддержку его стране, но выразил обеспокоенность тем, что в будущем помощь может сократиться. Ранее в январе Мирошниченко написал министру обороны Австралии Ричарду Марлзу письмо с просьбой о дополнительной военной помощи в виде бронетранспортеров Bushmaster, танков, беспилотников и боеприпасов. Мирошниченко также написал министру иностранных дел Пенни Вонг, чтобы попросить Австралию принять участие в запланированном Украиной на февраль "саммите мира". Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что "саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230123/es-1846749472.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Боднар, Владимир Путин, Украина, Австралия, ООН, Киев
Посол Украины попросил Австралию предоставить дополнительную помощь Киеву
Посол Украины Мирошниченко попросил Австралию предоставить дополнительную помощь Киеву