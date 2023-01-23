https://ria.ru/20230123/polsha-1846838938.html

В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране

В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране - РИА Новости, 23.01.2023

В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране

Жители Польши стали чаще совершать мелкие кражи в супермаркетах на фоне ухудшения уровня жизни, пишет Radio Zet. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:00

2023-01-23T16:00

2023-01-23T17:48

владимир путин

россия

польша

украина

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жители Польши стали чаще совершать мелкие кражи в супермаркетах на фоне ухудшения уровня жизни, пишет Radio Zet.Согласно исследованию международной аналитической компании UCE RESEARCH, на которое ссылается издание, за первые десять месяцев прошлого года количество краж в магазинах увеличилось примерно на 30 процентов.Как указали в издании, причинами резкого всплеска преступности в стране стали экономическая нестабильность и рост цен на продовольствие и коммунальные услуги."Из-за инфляции, которая в последние месяцы в основном увеличивалась, достигнув в настоящее время почти 18 процентов, полякам все труднее сводить концы с концами. Цены в магазинах росли даже быстрее, чем инфляция (до 20 процентов по сравнению с прошлым годом), отчего удовлетворить даже свои базовые потребности может позволить себе не каждый житель Польши", — говорится в материале.В статье также отмечается, что на фоне резкого увеличения случаев краж в стране стали громче звучать призывы об ужесточении законодательства."Около 44 процентов опрошенных выступили за ужесточение санкций в отношении лиц, совершающих такие действия", — уточнили в издании.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230116/evropa-1845236595.html

https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, польша, украина, экономика, санкции в отношении россии