https://ria.ru/20230123/polsha-1846838938.html
В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране
В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране - РИА Новости, 23.01.2023
В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране
Жители Польши стали чаще совершать мелкие кражи в супермаркетах на фоне ухудшения уровня жизни, пишет Radio Zet. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:00
2023-01-23T16:00
2023-01-23T17:48
владимир путин
россия
польша
украина
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жители Польши стали чаще совершать мелкие кражи в супермаркетах на фоне ухудшения уровня жизни, пишет Radio Zet.Согласно исследованию международной аналитической компании UCE RESEARCH, на которое ссылается издание, за первые десять месяцев прошлого года количество краж в магазинах увеличилось примерно на 30 процентов.Как указали в издании, причинами резкого всплеска преступности в стране стали экономическая нестабильность и рост цен на продовольствие и коммунальные услуги."Из-за инфляции, которая в последние месяцы в основном увеличивалась, достигнув в настоящее время почти 18 процентов, полякам все труднее сводить концы с концами. Цены в магазинах росли даже быстрее, чем инфляция (до 20 процентов по сравнению с прошлым годом), отчего удовлетворить даже свои базовые потребности может позволить себе не каждый житель Польши", — говорится в материале.В статье также отмечается, что на фоне резкого увеличения случаев краж в стране стали громче звучать призывы об ужесточении законодательства."Около 44 процентов опрошенных выступили за ужесточение санкций в отношении лиц, совершающих такие действия", — уточнили в издании.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230116/evropa-1845236595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, польша, украина, экономика, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Польша, Украина, Экономика, Санкции в отношении России
16:00 23.01.2023 (обновлено: 17:48 23.01.2023)
В Польше сообщили о резком всплеске преступности в стране
Radio Zet: количество краж в Польше увеличилось на треть
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Жители Польши стали чаще совершать мелкие кражи в супермаркетах на фоне ухудшения уровня жизни, пишет Radio Zet
.
Согласно исследованию международной аналитической компании UCE RESEARCH, на которое ссылается издание, за первые десять месяцев прошлого года количество краж в магазинах увеличилось примерно на 30 процентов.
Как указали в издании, причинами резкого всплеска преступности в стране стали экономическая нестабильность и рост цен на продовольствие и коммунальные услуги.
"Из-за инфляции, которая в последние месяцы в основном увеличивалась, достигнув в настоящее время почти 18 процентов, полякам все труднее сводить концы с концами. Цены в магазинах росли даже быстрее, чем инфляция (до 20 процентов по сравнению с прошлым годом), отчего удовлетворить даже свои базовые потребности может позволить себе не каждый житель Польши", — говорится в материале.
В статье также отмечается, что на фоне резкого увеличения случаев краж в стране стали громче звучать призывы об ужесточении законодательства.
"Около 44 процентов опрошенных выступили за ужесточение санкций в отношении лиц, совершающих такие действия", — уточнили в издании.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент России Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.