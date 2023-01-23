17:49 23.01.2023 (обновлено: 19:26 23.01.2023)
Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы
Медведев указал на необходимость устранить антигосударственные политические силы в России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В политическом ландшафте не должно быть сил, пытающихся занимать антигосударственную политику, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Во время первого в этом году заседания Бюро Высшего совета "Единой России" он призвал организацию помочь патриотическим силам страны выстроить диалог с зарубежными партиями.
"В том, что касается зарубежной работы — такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Ничего в этом удивительного нет. Напротив, те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта", — отметил Медведев.
В этом вопросе он призвал использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений и других форм межпартийного диалога.
Медведев также предложил объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России.
Зампред Совбеза добавил, что борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.