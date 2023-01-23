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Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы - РИА Новости, 23.01.2023
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Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы
Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы - РИА Новости, 23.01.2023
Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы
В политическом ландшафте не должно быть сил, пытающихся занимать антигосударственную политику, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:49
2023-01-23T19:26
дмитрий медведев
политика
россия
единая россия
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В политическом ландшафте не должно быть сил, пытающихся занимать антигосударственную политику, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Во время первого в этом году заседания Бюро Высшего совета "Единой России" он призвал организацию помочь патриотическим силам страны выстроить диалог с зарубежными партиями.В этом вопросе он призвал использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений и других форм межпартийного диалога.Медведев также предложил объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России.Зампред Совбеза добавил, что борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html
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дмитрий медведев, политика, россия, единая россия, украина, донбасс, владимир путин
Дмитрий Медведев, Политика, Россия, Единая Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
17:49 23.01.2023 (обновлено: 19:26 23.01.2023)
 
Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы

Медведев указал на необходимость устранить антигосударственные политические силы в России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В политическом ландшафте не должно быть сил, пытающихся занимать антигосударственную политику, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Во время первого в этом году заседания Бюро Высшего совета "Единой России" он призвал организацию помочь патриотическим силам страны выстроить диалог с зарубежными партиями.
"В том, что касается зарубежной работы — такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Ничего в этом удивительного нет. Напротив, те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта", — отметил Медведев.
В этом вопросе он призвал использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений и других форм межпартийного диалога.
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Зампред Совбеза добавил, что борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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