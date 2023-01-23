https://ria.ru/20230123/politika-1846883828.html

Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы

Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы - РИА Новости, 23.01.2023

Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы

В политическом ландшафте не должно быть сил, пытающихся занимать антигосударственную политику, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:49

2023-01-23T17:49

2023-01-23T19:26

дмитрий медведев

политика

россия

единая россия

украина

донбасс

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В политическом ландшафте не должно быть сил, пытающихся занимать антигосударственную политику, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Во время первого в этом году заседания Бюро Высшего совета "Единой России" он призвал организацию помочь патриотическим силам страны выстроить диалог с зарубежными партиями.В этом вопросе он призвал использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений и других форм межпартийного диалога.Медведев также предложил объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России.Зампред Совбеза добавил, что борьба против внешнего врага важнее, чем межпартийные разногласия.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html

https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1779988342.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, политика, россия, единая россия, украина, донбасс, владимир путин