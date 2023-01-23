https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846691351.html
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него - РИА Новости, 23.01.2023
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него
Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:05
2023-01-23T09:05
2023-01-23T10:18
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецк
украина
луганская народная республика
роскосмос
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846707466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bd1d96eaa2301e951c42e5a00e56ee1.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу экспертов и раненный при обстреле. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" по главе с Рогозиным, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. "Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали", - рассказал Рогозин. Группа "Царские волки" оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20230123/rogozin-1846680881.html
донецк
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846707466_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df2f38c930feb07b485227458c0ef575.jpg
Рогозин о возможной причастности спецслужб Запада к покушению на него
Рогозин о возможной причастности спецслужб Запада к покушению на него
2023-01-23T09:05
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, донецк, украина, луганская народная республика, роскосмос, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецк, Украина, Луганская Народная Республика, Роскосмос, Безопасность
09:05 23.01.2023 (обновлено: 10:18 23.01.2023)
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него
Рогозин заявил, что к покушению на него могут быть причастны спецслужбы Запада
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу экспертов и раненный при обстреле.
Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" по главе с Рогозиным, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
"Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали", - рассказал Рогозин.
Группа "Царские волки" оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР
и ДНР
. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.