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Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846691351.html
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него - РИА Новости, 23.01.2023
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него
Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:05
2023-01-23T10:18
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецк
украина
луганская народная республика
роскосмос
безопасность
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу экспертов и раненный при обстреле. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" по главе с Рогозиным, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. "Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали", - рассказал Рогозин. Группа "Царские волки" оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
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донецк
украина
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Рогозин о возможной причастности спецслужб Запада к покушению на него
Рогозин о возможной причастности спецслужб Запада к покушению на него
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дмитрий рогозин, донецк, украина, луганская народная республика, роскосмос, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецк, Украина, Луганская Народная Республика, Роскосмос, Безопасность
09:05 23.01.2023 (обновлено: 10:18 23.01.2023)
 
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него

Рогозин заявил, что к покушению на него могут быть причастны спецслужбы Запада

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу экспертов и раненный при обстреле.
Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" по главе с Рогозиным, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
"Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали", - рассказал Рогозин.
Группа "Царские волки" оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
Руководитель группы военных советников Царские волки Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 07:14Специальная военная операция на Украине
Рогозин заявил, что вернется в Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинДонецкУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоскосмосБезопасность
 
 
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