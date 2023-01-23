https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846691351.html

Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него

Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него

Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:05

2023-01-23T09:05

2023-01-23T10:18

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

донецк

украина

луганская народная республика

роскосмос

безопасность

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обстрел в Донецке группы экспертов "Царские волки" - спецоперация Украины, к которой могут иметь отношение западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу экспертов и раненный при обстреле. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" по главе с Рогозиным, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. "Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали", - рассказал Рогозин. Группа "Царские волки" оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846680881.html

донецк

украина

луганская народная республика

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Рогозин о возможной причастности спецслужб Запада к покушению на него Рогозин о возможной причастности спецслужб Запада к покушению на него 2023-01-23T09:05 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий рогозин, донецк, украина, луганская народная республика, роскосмос, безопасность