https://ria.ru/20230123/pogoda-1846687756.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 23.01.2023

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:25

2023-01-23T08:25

2023-01-23T08:25

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 10 часов 24 января.

https://ria.ru/20230122/snegopad-1846624284.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр