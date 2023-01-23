https://ria.ru/20230123/pogoda-1846687756.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 23.01.2023
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:25
2023-01-23T08:25
2023-01-23T08:25
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 10 часов 24 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра и гололедицы