https://ria.ru/20230123/pogoda-1846686533.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода без осадков и до минус 3 градусов ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:05

2023-01-23T08:05

2023-01-23T08:05

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до минус 3 градусов ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду без осадков. Максимальная температура днем в столице - минус 1-3 градуса, по области - от минус 1 до минус 6", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230122/snegopad-1846624284.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", погода