https://ria.ru/20230123/pogoda-1846686533.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода без осадков и до минус 3 градусов ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:05
2023-01-23T08:05
2023-01-23T08:05
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до минус 3 градусов ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду без осадков. Максимальная температура днем в столице - минус 1-3 градуса, по области - от минус 1 до минус 6", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230122/snegopad-1846624284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: без осадков и до трех градусов мороза ожидается в Москве в понедельник