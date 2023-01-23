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Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации
Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации
Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:12
2023-01-23T22:12
2023-01-23T22:38
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
валерий герасимов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий ГерасимовОн уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. "Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал он"Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – отметил Герасимов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Валерий Герасимов
22:12 23.01.2023 (обновлено: 22:38 23.01.2023)
Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации
Генерал армии Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил
начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов
"В настоящее время личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз", - сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты".
Он уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию.
"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал он
"Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – отметил Герасимов.