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Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации
Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации
Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:12
2023-01-23T22:38
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
валерий герасимов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий ГерасимовОн уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. "Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал он"Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – отметил Герасимов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Валерий Герасимов
22:12 23.01.2023 (обновлено: 22:38 23.01.2023)
 
Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации

Генерал армии Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов
"В настоящее время личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз", - сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты".
Он уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию.
"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал он
"Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – отметил Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВалерий Герасимов
 
 
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