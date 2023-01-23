https://ria.ru/20230123/podgotovka-1846939871.html

Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации

Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023

Герасимов: Генштаб выполняет все меры по достижению целей спецоперации

Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:12

2023-01-23T22:12

2023-01-23T22:38

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

валерий герасимов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий ГерасимовОн уточнил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. "Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал он"Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – отметил Герасимов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, безопасность, валерий герасимов