https://ria.ru/20230123/plity-1846715145.html

Липецкая область начала производство газобетонных плит

Липецкая область начала производство газобетонных плит - РИА Новости, 23.01.2023

Липецкая область начала производство газобетонных плит

Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:46

2023-01-23T10:46

2023-01-23T12:50

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, такие блоки используются при строительстве малоэтажных домов, промышленных и коммерческих построек, противопожарных стен, бань и т.п. Газобетонные плиты огнеупорны. Даже прямой контакт с огнем не наносит блокам вреда.Артамонов отметил, что сейчас на предприятии трудятся восемь человек. Выпускают 60 кубометров газобетонных плит в сутки. Планируется увеличение производства в два раза и освоение новых видов строительной продукции."Локализация производства строительных материалов в Липецкой области делает их стоимость более доступной. Это может стать драйвером для индивидуального жилищного строительства в регионе. Надеемся, что производство будет развиваться, а мы поддержим бизнес", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230120/zavod-1846174408.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк