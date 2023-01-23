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Липецкая область начала производство газобетонных плит - РИА Новости, 23.01.2023
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Липецкая область
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Липецкая область начала производство газобетонных плит
Липецкая область начала производство газобетонных плит - РИА Новости, 23.01.2023
Липецкая область начала производство газобетонных плит
Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:46
2023-01-23T12:50
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, такие блоки используются при строительстве малоэтажных домов, промышленных и коммерческих построек, противопожарных стен, бань и т.п. Газобетонные плиты огнеупорны. Даже прямой контакт с огнем не наносит блокам вреда.Артамонов отметил, что сейчас на предприятии трудятся восемь человек. Выпускают 60 кубометров газобетонных плит в сутки. Планируется увеличение производства в два раза и освоение новых видов строительной продукции."Локализация производства строительных материалов в Липецкой области делает их стоимость более доступной. Это может стать драйвером для индивидуального жилищного строительства в регионе. Надеемся, что производство будет развиваться, а мы поддержим бизнес", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
10:46 23.01.2023 (обновлено: 12:50 23.01.2023)
 

Липецкая область начала производство газобетонных плит

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, такие блоки используются при строительстве малоэтажных домов, промышленных и коммерческих построек, противопожарных стен, бань и т.п. Газобетонные плиты огнеупорны. Даже прямой контакт с огнем не наносит блокам вреда.
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Артамонов отметил, что сейчас на предприятии трудятся восемь человек. Выпускают 60 кубометров газобетонных плит в сутки. Планируется увеличение производства в два раза и освоение новых видов строительной продукции.
"Локализация производства строительных материалов в Липецкой области делает их стоимость более доступной. Это может стать драйвером для индивидуального жилищного строительства в регионе. Надеемся, что производство будет развиваться, а мы поддержим бизнес", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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