https://ria.ru/20230123/plity-1846715145.html
Липецкая область начала производство газобетонных плит
Липецкая область начала производство газобетонных плит - РИА Новости, 23.01.2023
Липецкая область начала производство газобетонных плит
Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:46
2023-01-23T10:46
2023-01-23T12:50
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, такие блоки используются при строительстве малоэтажных домов, промышленных и коммерческих построек, противопожарных стен, бань и т.п. Газобетонные плиты огнеупорны. Даже прямой контакт с огнем не наносит блокам вреда.Артамонов отметил, что сейчас на предприятии трудятся восемь человек. Выпускают 60 кубометров газобетонных плит в сутки. Планируется увеличение производства в два раза и освоение новых видов строительной продукции."Локализация производства строительных материалов в Липецкой области делает их стоимость более доступной. Это может стать драйвером для индивидуального жилищного строительства в регионе. Надеемся, что производство будет развиваться, а мы поддержим бизнес", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230120/zavod-1846174408.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Производство неавтоклавного газобетона запустили в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, такие блоки используются при строительстве малоэтажных домов, промышленных и коммерческих построек, противопожарных стен, бань и т.п. Газобетонные плиты огнеупорны. Даже прямой контакт с огнем не наносит блокам вреда.
Артамонов отметил, что сейчас на предприятии трудятся восемь человек. Выпускают 60 кубометров газобетонных плит в сутки. Планируется увеличение производства в два раза и освоение новых видов строительной продукции.
"Локализация производства строительных материалов в Липецкой области делает их стоимость более доступной. Это может стать драйвером для индивидуального жилищного строительства в регионе. Надеемся, что производство будет развиваться, а мы поддержим бизнес", – сказал Артамонов
.