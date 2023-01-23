23:33 23.01.2023 (обновлено: 23:42 23.01.2023)
Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой
Посольство России в Испании назвало фантазией статью о "рассылке" ГРУ писем со взрывчаткой
Посольство Российской Федерации в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Статья New York Times, в которой российская военная разведка обвиняется в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, является фантазией, говорится в распространенном пресс-релизе дипломатического представительства России в королевстве.
"Основное резюме статьи-фантазии "Российские агенты подозреваются в управлении правой экстремистской группой для отправки писем со взрывчаткой в Испании "из американской газеты The New York Times сводится к следующему: "Американские и европейские официальные лица ПОЛАГАЮТ, что виновна российская военная разведка", — пишет посольство России.
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Оно обращает внимание на то, с какой энергией испанская пресса пропагандирует это расследование, хотя оно не содержит ни одного доказательства. Например, газета El País, озаглавив свой материал "Россия организовала отправку писем со взрывчаткой в учреждения", написала в конце, что "ответственность Кремля за отправки (писем) в Испании неясна".
Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения. Стоит отметить, что ранее представители испанских правоохранительных органов отмечали, что у них нет доказательств причастности России к произошедшему.
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и различных нарушениях. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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