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Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой - РИА Новости, 23.01.2023
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Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой
Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой - РИА Новости, 23.01.2023
Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой
Статья New York Times, в которой российская военная разведка обвиняется в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, является фантазией,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:33
2023-01-23T23:42
в мире
педро санчес
сергей лавров
россия
испания
сша
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МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Статья New York Times, в которой российская военная разведка обвиняется в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, является фантазией, говорится в распространенном пресс-релизе дипломатического представительства России в королевстве. "Основное резюме статьи-фантазии "Российские агенты подозреваются в управлении правой экстремистской группой для отправки писем со взрывчаткой в Испании "из американской газеты The New York Times сводится к следующему: "Американские и европейские официальные лица ПОЛАГАЮТ, что виновна российская военная разведка", — пишет посольство России. Оно обращает внимание на то, с какой энергией испанская пресса пропагандирует это расследование, хотя оно не содержит ни одного доказательства. Например, газета El País, озаглавив свой материал "Россия организовала отправку писем со взрывчаткой в учреждения", написала в конце, что "ответственность Кремля за отправки (писем) в Испании неясна". Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения. Стоит отметить, что ранее представители испанских правоохранительных органов отмечали, что у них нет доказательств причастности России к произошедшему. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и различных нарушениях. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20230121/ugrozy-1846483227.html
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в мире, педро санчес, сергей лавров, россия, испания, сша
В мире, Педро Санчес, Сергей Лавров, Россия, Испания, США
23:33 23.01.2023 (обновлено: 23:42 23.01.2023)
 
Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой

Посольство России в Испании назвало фантазией статью о "рассылке" ГРУ писем со взрывчаткой

© РИА Новости / Елена ШестернинаПосольство Российской Федерации в Мадриде
Посольство Российской Федерации в Мадриде - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Елена Шестернина
Посольство Российской Федерации в Мадриде. Архивное фото
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МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Статья New York Times, в которой российская военная разведка обвиняется в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, является фантазией, говорится в распространенном пресс-релизе дипломатического представительства России в королевстве.
"Основное резюме статьи-фантазии "Российские агенты подозреваются в управлении правой экстремистской группой для отправки писем со взрывчаткой в Испании "из американской газеты The New York Times сводится к следующему: "Американские и европейские официальные лица ПОЛАГАЮТ, что виновна российская военная разведка", — пишет посольство России.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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Оно обращает внимание на то, с какой энергией испанская пресса пропагандирует это расследование, хотя оно не содержит ни одного доказательства. Например, газета El País, озаглавив свой материал "Россия организовала отправку писем со взрывчаткой в учреждения", написала в конце, что "ответственность Кремля за отправки (писем) в Испании неясна".
Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения. Стоит отметить, что ранее представители испанских правоохранительных органов отмечали, что у них нет доказательств причастности России к произошедшему.
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и различных нарушениях. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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В миреПедро СанчесСергей ЛавровРоссияИспанияСША
 
 
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