Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой

Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой

2023-01-23T23:33

2023-01-23T23:33

2023-01-23T23:42

МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Статья New York Times, в которой российская военная разведка обвиняется в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, является фантазией, говорится в распространенном пресс-релизе дипломатического представительства России в королевстве. "Основное резюме статьи-фантазии "Российские агенты подозреваются в управлении правой экстремистской группой для отправки писем со взрывчаткой в Испании "из американской газеты The New York Times сводится к следующему: "Американские и европейские официальные лица ПОЛАГАЮТ, что виновна российская военная разведка", — пишет посольство России. Оно обращает внимание на то, с какой энергией испанская пресса пропагандирует это расследование, хотя оно не содержит ни одного доказательства. Например, газета El País, озаглавив свой материал "Россия организовала отправку писем со взрывчаткой в учреждения", написала в конце, что "ответственность Кремля за отправки (писем) в Испании неясна". Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения. Стоит отметить, что ранее представители испанских правоохранительных органов отмечали, что у них нет доказательств причастности России к произошедшему. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и различных нарушениях. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

