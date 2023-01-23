https://ria.ru/20230123/pamyatnik-1846877021.html

Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому

Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому - РИА Новости, 23.01.2023

Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому

Власти украинского Верхнеднепровска отказываются демонтировать памятник первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:28

2023-01-23T17:28

2023-01-23T17:29

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти украинского Верхнеднепровска отказываются демонтировать памятник первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому, сообщает украинское издание "Левый берег". "В Верхнеднепровске местная власть отказывается демонтировать памятник первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому с главной площади города. Об этом "Левому берегу" стало известно из ответа на запрос местных властей. В ответе говорится, что в 2016 году после снятия с реестра государственных памятников местная власть решением сессии определила бюст как неотъемлемый элемент благоустройства площади Поля в городе", - пишет издание. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843276114.html

https://ria.ru/20230121/byust-1846511975.html

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в мире, сергей лавров, украина, россия, коммунистическая партия украины