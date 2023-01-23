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Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому - РИА Новости, 23.01.2023
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Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому
Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому
Власти украинского Верхнеднепровска отказываются демонтировать памятник первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:28
2023-01-23T17:29
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти украинского Верхнеднепровска отказываются демонтировать памятник первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому, сообщает украинское издание "Левый берег". "В Верхнеднепровске местная власть отказывается демонтировать памятник первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому с главной площади города. Об этом "Левому берегу" стало известно из ответа на запрос местных властей. В ответе говорится, что в 2016 году после снятия с реестра государственных памятников местная власть решением сессии определила бюст как неотъемлемый элемент благоустройства площади Поля в городе", - пишет издание. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843276114.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, коммунистическая партия украины
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Коммунистическая партия Украины
17:28 23.01.2023 (обновлено: 17:29 23.01.2023)
 
Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому

В Верхнеднепровске на Украине отказались от демонтажа бюста советского деятеля Щербицкого

CC BY-SA 4.0 / Бондар Володимир / Бюст двічі Герою Соціалістичної Праці В. В. Щербицькому,Бюст дважды Герою Социалистического Труда В. В. Щербицкому в городе Верхнеднепровске
Бюст дважды Герою Социалистического Труда В. В. Щербицкому в городе Верхнеднепровске - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Бондар Володимир / Бюст двічі Герою Соціалістичної Праці В. В. Щербицькому,
Бюст дважды Герою Социалистического Труда В. В. Щербицкому в городе Верхнеднепровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти украинского Верхнеднепровска отказываются демонтировать памятник первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому, сообщает украинское издание "Левый берег".
"В Верхнеднепровске местная власть отказывается демонтировать памятник первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому с главной площади города. Об этом "Левому берегу" стало известно из ответа на запрос местных властей. В ответе говорится, что в 2016 году после снятия с реестра государственных памятников местная власть решением сессии определила бюст как неотъемлемый элемент благоустройства площади Поля в городе", - пишет издание.
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Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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