https://ria.ru/20230123/otstavka-1846940826.html

Больше половины жителей Нью-Йорка поддержали отставку конгрессмена Сантоса

Больше половины жителей Нью-Йорка поддержали отставку конгрессмена Сантоса - РИА Новости, 23.01.2023

Больше половины жителей Нью-Йорка поддержали отставку конгрессмена Сантоса

Больше половины жителей Нью-Йорка поддерживают отставку конгрессмена Джорджа Сантоса, уличенного в фейках и нестыковках в его биографии в рамках предвыборной... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:19

2023-01-23T22:19

2023-01-23T22:19

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Больше половины жителей Нью-Йорка поддерживают отставку конгрессмена Джорджа Сантоса, уличенного в фейках и нестыковках в его биографии в рамках предвыборной кампании за место в палате представителей США, свидетельствуют результаты соцопроса исследовательского института Siena College. Согласно табличным значениям итогов исследования, 59% зарегистрированных избирателей в штате Нью-Йорк, от которого избирался Сантос, поддерживают его отставку и уход из конгресса США. Против отставки выступили всего 17% респондентов, а 23% не смогли ответить на вопрос. При этом среди сторонников Демократической партии за отставку высказались 64% опрошенных, а среди тех, кто поддерживает республиканцев - 49%. Кроме того, 56% ньюйоркцев заявили, что у них сложилось отрицательное мнение о Сантосе и лишь 16% относятся к нему положительно. Опрос проводился 15-19 января среди 821 зарегистрированного избирателя в Нью-Йорке с допустимой погрешностью результата в 4,3 процентных пункта. Сам Сантос в январе заявил, что уйдет в отставку, только "если его попросят 142 тысячи человек". В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии Сантоса. На этом фоне конгрессмен сознался, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и сведения о том, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Члены палаты представителей от Демократической партии Дэн Голдман и Ричи Торрес обратились в комитет палаты по этике с требованием о расследовании в отношении Сантоса. По их оценке, финансовая отчетность республиканца за 2020 и 2022 годы представляется "скудной" и "запутанной", а сам Сантос не подал ее своевременно в рамках избирательной кампании. Позднее Fox News сообщал, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса.

https://ria.ru/20230113/santos-1844623770.html

https://ria.ru/20230119/santos-1846119936.html

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