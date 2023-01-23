https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846820280.html

В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой

В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой - РИА Новости, 23.01.2023

В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления детей в школе Тарасовского района... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:30

2023-01-23T15:30

2023-01-23T15:30

происшествия

ростовская область

россия

тарасовский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления детей в школе Тарасовского района Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о 24 школьниках. По данным следствия, 19-20 января учащиеся школы №2 обратились за медицинской помощью с симптомами расстройства желудка. У некоторых детей отмечалась диарея и повышение температуры тела. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи изъяли пробы пищевой продукции в школьной столовой, назначили судебно-медицинские экспертизы. По данным областной прокуратуры, симптомы отравления наблюдались у детей от 7 до 15 лет. В настоящее время их состояние удовлетворительное, отметили в ведомстве. "Прокуратурой с привлечением специалистов проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846772305.html

https://ria.ru/20230110/otravlenie-1843851584.html

ростовская область

россия

тарасовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, тарасовский район