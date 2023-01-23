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В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой
В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой - РИА Новости, 23.01.2023
В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления детей в школе Тарасовского района... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:30
2023-01-23T15:30
2023-01-23T15:30
происшествия
ростовская область
россия
тарасовский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления детей в школе Тарасовского района Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о 24 школьниках. По данным следствия, 19-20 января учащиеся школы №2 обратились за медицинской помощью с симптомами расстройства желудка. У некоторых детей отмечалась диарея и повышение температуры тела. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи изъяли пробы пищевой продукции в школьной столовой, назначили судебно-медицинские экспертизы. По данным областной прокуратуры, симптомы отравления наблюдались у детей от 7 до 15 лет. В настоящее время их состояние удовлетворительное, отметили в ведомстве. "Прокуратурой с привлечением специалистов проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846772305.html
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происшествия, ростовская область, россия, тарасовский район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Тарасовский район
В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой
СУСК: в Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления детей в школе Тарасовского района Ростовской области, сообщает
СУСК России по региону.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о 24 школьниках.
По данным следствия, 19-20 января учащиеся школы №2 обратились за медицинской помощью с симптомами расстройства желудка. У некоторых детей отмечалась диарея и повышение температуры тела.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи изъяли пробы пищевой продукции в школьной столовой, назначили судебно-медицинские экспертизы.
По данным областной прокуратуры, симптомы отравления наблюдались у детей от 7 до 15 лет. В настоящее время их состояние удовлетворительное, отметили в ведомстве.
"Прокуратурой с привлечением специалистов проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей", - сказано в сообщении.