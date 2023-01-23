https://ria.ru/20230123/otnosheniya-1846706547.html

Рябков рассказал о разногласиях с Западом в работе посольств

Рябков рассказал о разногласиях с Западом в работе посольств - РИА Новости, 23.01.2023

Рябков рассказал о разногласиях с Западом в работе посольств

Постановка вопроса о нормализации отношений в части работы посольств у РФ и США совпадает, но видение путей этого у сторон разное, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:09

2023-01-23T10:09

2023-01-23T10:48

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Постановка вопроса о нормализации отношений в части работы посольств у РФ и США совпадает, но видение путей этого у сторон разное, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Приедет новый посол, видимо, обсуждение с ней этой темы в том числе продолжится. Тем более, что мы для себя отметили сигналы публичные из Вашингтона на уровне официальных представителей о том, что одной из её (посла - ред.) задач будет нормализация и улучшение условий функционирования дипучреждений, поскольку диалог важен", - сказал Рябков журналистам."В этом, кстати, мы согласны с такой постановкой вопроса. Другое дело, что пути к нормализации и улучшению условий функционирования посольств - и в этой сфере тоже есть различия - пути не всегда совпадают. А точнее, как правило, не совпадают. Между тем, что мы предлагаем и американцы, есть большая разница", - отметил Рябков.Он добавил, что консультации по так называемым "раздражителям" в двусторонних отношениях призваны как раз сужать этот разрыв. Вместе с тем, отметил замминистра, искать точки соприкосновения пока не очень получается."Если и получается, то по некоторым периферийным вопросом, которые, по большому счёту, на общую обстановку не влияют должным образом", - резюмировал Рябков.

https://ria.ru/20230123/ssha-1846700959.html

https://ria.ru/20221228/dsnv-1842040899.html

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сергей рябков, россия, сша, вашингтон (штат), в мире