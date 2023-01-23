https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846906683.html

Швеция подтвердила, что ЕС согласовал военную помощь Киеву

Швеция подтвердила, что ЕС согласовал военную помощь Киеву - РИА Новости, 23.01.2023

Швеция подтвердила, что ЕС согласовал военную помощь Киеву

Представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции подтвердило, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник принципиально согласовали выделение... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:04

2023-01-23T19:04

2023-01-23T19:04

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

швеция

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_228:577:2844:2048_1920x0_80_0_0_0ae9894111bb30b064c7dd35808ecaa1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции подтвердило, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник принципиально согласовали выделение Украине очередного, седьмого по счету транша финансирования на оружие в размере 500 миллионов евро. Ранее СМИ информировали, ссылаясь на дипломатические источники, об одобрении ЕС транша в 500 миллионов евро. "На заседании Совета МИД ЕС сегодня министры достигли политического соглашения по дополнительной военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира. Мы остаемся привержены нашей поддержке ВС Украины", - говорится в заявлении шведского представительства в Twitter. Таким образом, общий размер финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Киева от ЕС достигнет 3,6 миллиарда евро. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша) и поставок на двусторонней основе. Накануне встречи глав МИД ЕС в СМИ появлялась информация, что Венгрия заблокировала новый, седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Однако позднее сообщалось, что Венгрия сняла свои возражения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/postavki-1846572821.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

украина

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, швеция, евросоюз, нато, вооруженные силы украины