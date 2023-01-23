Швеция подтвердила, что ЕС согласовал военную помощь Киеву
Представительство Швеции подтвердило что ЕС выделил Киеву 500 миллионов евро на оружие
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции подтвердило, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник принципиально согласовали выделение Украине очередного, седьмого по счету транша финансирования на оружие в размере 500 миллионов евро.
Ранее СМИ информировали, ссылаясь на дипломатические источники, об одобрении ЕС транша в 500 миллионов евро.
"На заседании Совета МИД ЕС сегодня министры достигли политического соглашения по дополнительной военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира. Мы остаемся привержены нашей поддержке ВС Украины", - говорится в заявлении шведского представительства в Twitter.
Таким образом, общий размер финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Киева от ЕС достигнет 3,6 миллиарда евро. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша) и поставок на двусторонней основе.
Накануне встречи глав МИД ЕС в СМИ появлялась информация, что Венгрия заблокировала новый, седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Однако позднее сообщалось, что Венгрия сняла свои возражения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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