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В офисе Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846873918.html
В офисе Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС
В офисе Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС - РИА Новости, 23.01.2023
В офисе Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС
Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:20
2023-01-23T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
сергей нарышкин
владимир зеленский
михаил подоляк
россия
хмельницкий (город)
украина
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в СВР "поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций" - расчет на то, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, пояснил Нарышкин. "Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила", - написал Подоляк в своем Twitter, добавив, что Украина всегда открыта для МАГАТЭ и других проверяющих органов. Помимо Запорожской АЭС, контролируемой Россией, на Украине расположены три действующие атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская (Николаевская область) и Ровенская. На последнюю, как рассказал Нарышкин, только за последнюю неделю декабря из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов вооружений и боеприпасов.
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в мире, сергей нарышкин, владимир зеленский, михаил подоляк, россия, хмельницкий (город), украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Нарышкин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Россия, Хмельницкий (город), Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), МАГАТЭ
17:20 23.01.2023
 
В офисе Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина никогда не хранила оружие на АЭС

© Фото : @rnppofficialРовенская АЭС, Украина
Ровенская АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : @rnppofficial
Ровенская АЭС, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в СВР "поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций" - расчет на то, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, пояснил Нарышкин.
"Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила", - написал Подоляк в своем Twitter, добавив, что Украина всегда открыта для МАГАТЭ и других проверяющих органов.
Помимо Запорожской АЭС, контролируемой Россией, на Украине расположены три действующие атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская (Николаевская область) и Ровенская. На последнюю, как рассказал Нарышкин, только за последнюю неделю декабря из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов вооружений и боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей НарышкинВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякРоссияХмельницкий (город)УкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МАГАТЭ
 
 
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