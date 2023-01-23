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В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846748615.html
В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине
В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине - РИА Новости, 23.01.2023
В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что боевые действия на Украине закончатся, если не поставлять оружие, но его надо поставлять. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:24
2023-01-23T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
жан ассельборн
сергей лавров
украина
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что боевые действия на Украине закончатся, если не поставлять оружие, но его надо поставлять. По его мнению, конфликт закончится, "когда Россия увидит, что не может выиграть". Ожидается, что ситуация на Украине и продолжение военной помощи Киеву станут центральными темами встречи глав европейских МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, жан ассельборн, сергей лавров, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жан Ассельборн, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
12:24 23.01.2023 (обновлено: 12:29 23.01.2023)
 
В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине

Глава МИД Люксембурга Вассельборн: нужно поставлять оружие Украине для защиты от России

© Fotolia / cФлаг Люксембурга
Флаг Люксембурга - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Fotolia / c
Флаг Люксембурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что боевые действия на Украине закончатся, если не поставлять оружие, но его надо поставлять.
"Если мы прекратим предоставлять в распоряжение украинцев оружие, то (боевые действия - ред.)... закончатся. Но на каких условиях? Ужасных условиях: Россия одержит победу... Поэтому есть только одно условие... – мы должны помогать Украине защищаться от России", - заявил Ассельборн перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюз.
По его мнению, конфликт закончится, "когда Россия увидит, что не может выиграть".
Ожидается, что ситуация на Украине и продолжение военной помощи Киеву станут центральными темами встречи глав европейских МИД.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖан АссельборнСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТО
 
 
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