https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846748615.html

В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине

В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине - РИА Новости, 23.01.2023

В МИД Люксембурга призвали поставлять оружие Украине

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что боевые действия на Украине закончатся, если не поставлять оружие, но его надо поставлять. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:24

2023-01-23T12:24

2023-01-23T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

жан ассельборн

сергей лавров

украина

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что боевые действия на Украине закончатся, если не поставлять оружие, но его надо поставлять. По его мнению, конфликт закончится, "когда Россия увидит, что не может выиграть". Ожидается, что ситуация на Украине и продолжение военной помощи Киеву станут центральными темами встречи глав европейских МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

украина

россия

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в мире, жан ассельборн, сергей лавров, украина, россия, нато