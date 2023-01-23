https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846683817.html
В США выявили высокую заболеваемость раком среди офицеров ядерных войск
В США выявили высокую заболеваемость раком среди офицеров ядерных войск - РИА Новости, 23.01.2023
В США выявили высокую заболеваемость раком среди офицеров ядерных войск
Среди офицеров, обслуживавших ядерные ракеты на американской военной базе Мальмстрем, выявили высокую заболеваемость раком крови, написала обозреватель... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:49
2023-01-23T07:49
2023-01-23T10:48
в мире
сша
монтана
армия сша
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149317/80/1493178026_0:68:1992:1189_1920x0_80_0_0_aa3bde19fd6411f741ec8fc71f9592b1.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Среди офицеров, обслуживавших ядерные ракеты на американской военной базе Мальмстрем, выявили высокую заболеваемость раком крови, написала обозреватель Associated Press Тара Копп.По словам Сибека, один из них скончался, а четверо еще продолжают служить. Подполковник отметил, что особую обеспокоенность вызывает непропорционально большое число заболевших офицеров — всего на базе Мальмстрем служат около 3,3 тысячи человек, из них примерно 400 ракетчиков. При этом средняя заболеваемость неходжкинской лимфомой составляет 19 случаев на 100 тысяч человек."Ракетчики спускаются на закрытых лифтах глубоко под землю, в небольшой оперативный бункер, окруженный толстой стеной из бетона и стали. Иногда они остаются там на несколько дней, готовые повернуть ключи запуска по приказу президента", — добавила Копп.База ВВС США Мальстрем находится в штате Монтана, на ней, как отмечается в статье, располагаются 150 шахт для пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 такими боеприпасами. Они способны поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
https://ria.ru/20220912/uyazvimost-1816326634.html
сша
монтана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149317/80/1493178026_159:0:1834:1256_1920x0_80_0_0_5f431790a5f96dc6ab8e1539551ebf06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, монтана, армия сша, здоровье - общество
В мире, США, Монтана, Армия США, Здоровье - Общество
07:49 23.01.2023 (обновлено: 10:48 23.01.2023)
В США выявили высокую заболеваемость раком среди офицеров ядерных войск
AP: среди американских ядерных ракетчиков отметили высокую заболеваемость раком крови
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Среди офицеров, обслуживавших ядерные ракеты на американской военной базе Мальмстрем, выявили высокую заболеваемость раком крови, написала обозреватель Associated Press
Тара Копп.
"Согласно январскому брифингу подполковника Космических сил США Дэниела Сибека, у девяти офицеров диагностировали неходжкинскую лимфому", — говорится в статье.
По словам Сибека, один из них скончался, а четверо еще продолжают служить. Подполковник отметил, что особую обеспокоенность вызывает непропорционально большое число заболевших офицеров — всего на базе Мальмстрем служат около 3,3 тысячи человек, из них примерно 400 ракетчиков. При этом средняя заболеваемость неходжкинской лимфомой составляет 19 случаев на 100 тысяч человек.
"Ракетчики спускаются на закрытых лифтах глубоко под землю, в небольшой оперативный бункер, окруженный толстой стеной из бетона и стали. Иногда они остаются там на несколько дней, готовые повернуть ключи запуска по приказу президента", — добавила Копп.
База ВВС США Мальстрем находится в штате Монтана
, на ней, как отмечается в статье, располагаются 150 шахт для пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 такими боеприпасами. Они способны поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.