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В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/organizatsiya-1846912981.html
В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации
В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе совещания с руководителями силовых министерств и ведомств предложил создать в республике общественную организацию,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:27
2023-01-23T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
алан гаглоев
владимир путин
южная осетия
украина
россия
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ЦХИНВАЛ, 23 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе совещания с руководителями силовых министерств и ведомств предложил создать в республике общественную организацию, которая бы оказывала помощь участникам специальной военной операции на Украине и их семьям, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики. Гаглоев напомнил, что бойцы из Южной Осетии с первых дней принимают активное участие в российской спецоперации на Украине, а семьям, потерявшим своих близких в ходе СВО, требуется помощь. "Необходимо создать базу данных, вести статистику и отслеживать ситуацию, чтобы поддержка велась систематически и адресно. В связи с этим считаю необходимым создать общественную организацию для участников СВО и членов их семей, которая будет заниматься всеми насущными вопросами, в том числе сбором и отправкой необходимой гуманитарной помощи", – отметил он. Гаглоев поручил подготовить предложения по данному вопросу и направить их в течение недели в минобороны Южной Осетии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, алан гаглоев, владимир путин, южная осетия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Южная Осетия, Украина, Россия
19:27 23.01.2023
 
В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации

Глава Южной Осетии Гаглоев предложил создать организацию помощи участникам спецоперации

© Sputnik / Александр Ковалев / Перейти в медиабанкЦхинвал, Южная Осетия
Цхинвал, Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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ЦХИНВАЛ, 23 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе совещания с руководителями силовых министерств и ведомств предложил создать в республике общественную организацию, которая бы оказывала помощь участникам специальной военной операции на Украине и их семьям, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.
"Глава государства выступил с инициативой о создании общественной организации для участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении.
Гаглоев напомнил, что бойцы из Южной Осетии с первых дней принимают активное участие в российской спецоперации на Украине, а семьям, потерявшим своих близких в ходе СВО, требуется помощь. "Необходимо создать базу данных, вести статистику и отслеживать ситуацию, чтобы поддержка велась систематически и адресно. В связи с этим считаю необходимым создать общественную организацию для участников СВО и членов их семей, которая будет заниматься всеми насущными вопросами, в том числе сбором и отправкой необходимой гуманитарной помощи", – отметил он.
Гаглоев поручил подготовить предложения по данному вопросу и направить их в течение недели в минобороны Южной Осетии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлан ГаглоевВладимир ПутинЮжная ОсетияУкраинаРоссия
 
 
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