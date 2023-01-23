https://ria.ru/20230123/organizatsiya-1846912981.html

В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации

В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023

В Южной Осетии хотят создать организацию помощи участникам спецоперации

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе совещания с руководителями силовых министерств и ведомств предложил создать в республике общественную организацию,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:27

2023-01-23T19:27

2023-01-23T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

алан гаглоев

владимир путин

южная осетия

украина

россия

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ЦХИНВАЛ, 23 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе совещания с руководителями силовых министерств и ведомств предложил создать в республике общественную организацию, которая бы оказывала помощь участникам специальной военной операции на Украине и их семьям, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики. Гаглоев напомнил, что бойцы из Южной Осетии с первых дней принимают активное участие в российской спецоперации на Украине, а семьям, потерявшим своих близких в ходе СВО, требуется помощь. "Необходимо создать базу данных, вести статистику и отслеживать ситуацию, чтобы поддержка велась систематически и адресно. В связи с этим считаю необходимым создать общественную организацию для участников СВО и членов их семей, которая будет заниматься всеми насущными вопросами, в том числе сбором и отправкой необходимой гуманитарной помощи", – отметил он. Гаглоев поручил подготовить предложения по данному вопросу и направить их в течение недели в минобороны Южной Осетии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

южная осетия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алан гаглоев, владимир путин, южная осетия, украина, россия