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В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
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https://ria.ru/20230123/obstrel-1846914247.html
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ
Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:31
2023-01-23T19:31
специальная военная операция на украине
жкх
роман старовойт
курская область
глушковский район
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано 6 прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале. Глушковский район, на территории которого находятся поселки Теткино и Попово-Лежачи, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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жкх, роман старовойт, курская область, глушковский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Роман Старовойт, Курская область, Глушковский район, Украина, Вооруженные силы Украины
19:31 23.01.2023
 
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ

Старовойт: в Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано 6 прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале.
Глушковский район, на территории которого находятся поселки Теткино и Попово-Лежачи, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоман СтаровойтКурская областьГлушковский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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