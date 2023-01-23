https://ria.ru/20230123/obstrel-1846914247.html

В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ

В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023

В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ

Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:31

2023-01-23T19:31

2023-01-23T19:31

специальная военная операция на украине

жкх

роман старовойт

курская область

глушковский район

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано 6 прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале. Глушковский район, на территории которого находятся поселки Теткино и Попово-Лежачи, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

глушковский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, роман старовойт, курская область, глушковский район, украина, вооруженные силы украины