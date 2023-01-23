https://ria.ru/20230123/obstrel-1846914247.html
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ
Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:31
2023-01-23T19:31
2023-01-23T19:31
специальная военная операция на украине
жкх
роман старовойт
курская область
глушковский район
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано 6 прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале. Глушковский район, на территории которого находятся поселки Теткино и Попово-Лежачи, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, роман старовойт, курская область, глушковский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Роман Старовойт, Курская область, Глушковский район, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ
Старовойт: в Курской области четыре населенных пункта обесточены из-за обстрела ВСУ