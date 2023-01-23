https://ria.ru/20230123/obstrel-1846748176.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:23

2023-01-23T12:23

2023-01-23T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

гольмовский

донецкая народная республика

украина

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в мире, гольмовский, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато