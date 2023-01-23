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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в ночь на понедельник выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:31
2023-01-23T04:31
2023-01-23T04:31
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
петровский район
сцкк
нато
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В 23.00 был зафиксирован обстрел в направлении Никитовского района Горловки, по которому было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили также в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка