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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/obstrel-1846675852.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в ночь на понедельник выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:31
2023-01-23T04:31
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
петровский район
сцкк
нато
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В 23.00 был зафиксирован обстрел в направлении Никитовского района Горловки, по которому было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили также в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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россия
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, СЦКК, НАТО
04:31 23.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В 23.00 был зафиксирован обстрел в направлении Никитовского района Горловки, по которому было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили также в представительстве.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районСЦККНАТО
 
 
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