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"Норникель" решил сместить акцент на Россию - РИА Новости, 23.01.2023
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"Норникель" решил сместить акцент на Россию
"Норникель" решил сместить акцент на Россию - РИА Новости, 23.01.2023
"Норникель" решил сместить акцент на Россию
"Норникель" на фоне санкционного давления отказался от планов выхода на другие рынки и вынужден перестраивать свою инвестполитику, делая еще больший акцент на... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:47
2023-01-23T10:59
экономика
владимир потанин
россия
норильский никель
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Норникель" на фоне санкционного давления отказался от планов выхода на другие рынки и вынужден перестраивать свою инвестполитику, делая еще больший акцент на России, рассказал глава компании Владимир Потанин изданию РБК. "У нас по некоторым бизнесам были планы экспансии на другие рынки. И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы. Такие возможности сейчас практически полностью ушли", - заявил Потанин. Он пояснил, что вся парадигма бизнеса, который был завязан на вовлеченность в международную цепочку, сейчас переориентируется на "внутреннюю историю". Ранее, в субботу, РБК со ссылкой источники, близкие к совету директоров "Норникеля", писал, что менеджмент компании предложил направить на дивиденды за 2022 год 1,5 миллиарда долларов. В декабре совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет, в котором заложен рост капитальных вложений на 10% - до 4,7 миллиарда долларов. "Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
https://ria.ru/20221215/nornikel-1838991856.html
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846694749.html
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экономика, владимир потанин, россия, норильский никель
Экономика, Владимир Потанин, Россия, Норильский никель
10:47 23.01.2023 (обновлено: 10:59 23.01.2023)
 
"Норникель" решил сместить акцент на Россию

Потанин: "Норникель" из-за санкций перестраивает инвестполитику и смещает акцент на Россию

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкБыстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) производит отгрузку партии медного концентрата
Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) производит отгрузку партии медного концентрата - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) производит отгрузку партии медного концентрата. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Норникель" на фоне санкционного давления отказался от планов выхода на другие рынки и вынужден перестраивать свою инвестполитику, делая еще больший акцент на России, рассказал глава компании Владимир Потанин изданию РБК.
"У нас по некоторым бизнесам были планы экспансии на другие рынки. И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы. Такие возможности сейчас практически полностью ушли", - заявил Потанин.
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 18:57
"Норникель" не попал под санкции США, затронувшие Потанина
Он пояснил, что вся парадигма бизнеса, который был завязан на вовлеченность в международную цепочку, сейчас переориентируется на "внутреннюю историю".
Ранее, в субботу, РБК со ссылкой источники, близкие к совету директоров "Норникеля", писал, что менеджмент компании предложил направить на дивиденды за 2022 год 1,5 миллиарда долларов.
В декабре совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет, в котором заложен рост капитальных вложений на 10% - до 4,7 миллиарда долларов.
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 09:20
Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов
 
ЭкономикаВладимир ПотанинРоссияНорильский никель
 
 
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