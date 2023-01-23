https://ria.ru/20230123/nornikel-1846715694.html

"Норникель" решил сместить акцент на Россию

"Норникель" решил сместить акцент на Россию - РИА Новости, 23.01.2023

"Норникель" решил сместить акцент на Россию

"Норникель" на фоне санкционного давления отказался от планов выхода на другие рынки и вынужден перестраивать свою инвестполитику, делая еще больший акцент на... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:47

2023-01-23T10:47

2023-01-23T10:59

экономика

владимир потанин

россия

норильский никель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777307179_0:81:2895:1709_1920x0_80_0_0_27bf9fa54ac7e1d82e1d7dccc23ff746.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Норникель" на фоне санкционного давления отказался от планов выхода на другие рынки и вынужден перестраивать свою инвестполитику, делая еще больший акцент на России, рассказал глава компании Владимир Потанин изданию РБК. "У нас по некоторым бизнесам были планы экспансии на другие рынки. И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы. Такие возможности сейчас практически полностью ушли", - заявил Потанин. Он пояснил, что вся парадигма бизнеса, который был завязан на вовлеченность в международную цепочку, сейчас переориентируется на "внутреннюю историю". Ранее, в субботу, РБК со ссылкой источники, близкие к совету директоров "Норникеля", писал, что менеджмент компании предложил направить на дивиденды за 2022 год 1,5 миллиарда долларов. В декабре совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет, в котором заложен рост капитальных вложений на 10% - до 4,7 миллиарда долларов. "Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

https://ria.ru/20221215/nornikel-1838991856.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846694749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир потанин, россия, норильский никель