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Эксперт: власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
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Эксперт: власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении в НАТО
Эксперт: власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
Эксперт: власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении в НАТО
Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников полагает, что власти Молдавии вряд ли проведут... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:20
2023-01-23T15:20
майя санду
молдавия
кишинев
россия
нато
снг
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ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников полагает, что власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении страны в НАТО. Ранее молдавский президент Майя Санду допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс, однако не уточнила, о каком именно альянсе идет речь. "То, что было немыслимым услышать от Майи Санду еще два года назад, сегодня – вполне ожидаемая риторика: отказ Молдовы от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Еще через два года эти слова могут стать реальностью. Запад через своих прокси последовательно продавливает свою геополитическую повестку в нашем регионе Европы, несмотря на мнение населения. При нынешнем руководстве окно Овертона все ближе смещается к военному столкновению Молдовы и России, как бы нелепо это сегодня не звучало", - сказал Шорников РИА Новости. Он напомнил, что милитаристская политика Санду вызывает крайнее раздражение в обществе, молдаване раздражены тем, что власти втягивают их в украинский конфликт. "Молдова – нейтральное государство и нет никаких предпосылок для ее вовлечения в противостояние Запада и России, но власти целенаправленно объявляют о поддержке в этой войне Украины, оказывают помощь Киеву и проводят открытую русофобскую политику: преследуют за публичную поддержку России и демонстрацию символов Победы, закрывают русскоязычные СМИ. Такое поведение иначе как провокационным и антигосударственным не назовешь, люди это чувствуют и возмущаются", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что всю осень прошлого года в Кишиневе проходили массовые акции протестов, формальные поводы – резкое снижение уровня жизни, высокая инфляция, рост тарифов. "Но истинные причины протестов, как нам представляется, были другие – неспособность руководства Молдовы вести диалог с Москвой и, как следствие, риск энергетического коллапса и утраты молдавскими сельхозпроизводителями рынков сбыта на пространстве СНГ", - отметил эксперт. По его мнению, близость военных действий также сильно нервирует население. "Чем откровеннее будет вести себя Санду, тем быстрее протестные настроения будут нарастать. Поэтому официальный Кишинев пытается выдерживать баланс, наиболее агрессивные выпады выносятся на внешние площадки, вроде Давоса, где Санду запросила ПВО, а на внутреннюю аудиторию транслируются более умеренные нарративы", - сказал эксперт. "Вот и сейчас Санду обозначила возможность отказа от нейтралитета и присоединения Молдовы к военному блоку, но добавила, что это может произойти посредством демократического процесса. Для вменяемого человека очевидно, что подобный вопрос может решаться только на всенародном референдуме, но для тех, кто именует себя "демократами", правила особые – они могут такое решение и через голосование в парламенте провести. Но это перспектива не сегодняшнего дня, сейчас этим людям из партии "Действие и солидарность" нужно немного потерпеть, чтобы население привыкло к мысли о грядущем отказе от нейтралитета", - подчеркнул Шорников. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230123/neytralitet-1846789867.html
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майя санду, молдавия, кишинев, россия, нато, снг
Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия, НАТО, СНГ
15:20 23.01.2023
 
Эксперт: власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении в НАТО

Эксперт Шорников: власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении в НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников полагает, что власти Молдавии вряд ли проведут референдум о вступлении страны в НАТО.
Ранее молдавский президент Майя Санду допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс, однако не уточнила, о каком именно альянсе идет речь.
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"То, что было немыслимым услышать от Майи Санду еще два года назад, сегодня – вполне ожидаемая риторика: отказ Молдовы от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Еще через два года эти слова могут стать реальностью. Запад через своих прокси последовательно продавливает свою геополитическую повестку в нашем регионе Европы, несмотря на мнение населения. При нынешнем руководстве окно Овертона все ближе смещается к военному столкновению Молдовы и России, как бы нелепо это сегодня не звучало", - сказал Шорников РИА Новости.
Он напомнил, что милитаристская политика Санду вызывает крайнее раздражение в обществе, молдаване раздражены тем, что власти втягивают их в украинский конфликт. "Молдова – нейтральное государство и нет никаких предпосылок для ее вовлечения в противостояние Запада и России, но власти целенаправленно объявляют о поддержке в этой войне Украины, оказывают помощь Киеву и проводят открытую русофобскую политику: преследуют за публичную поддержку России и демонстрацию символов Победы, закрывают русскоязычные СМИ. Такое поведение иначе как провокационным и антигосударственным не назовешь, люди это чувствуют и возмущаются", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что всю осень прошлого года в Кишиневе проходили массовые акции протестов, формальные поводы – резкое снижение уровня жизни, высокая инфляция, рост тарифов. "Но истинные причины протестов, как нам представляется, были другие – неспособность руководства Молдовы вести диалог с Москвой и, как следствие, риск энергетического коллапса и утраты молдавскими сельхозпроизводителями рынков сбыта на пространстве СНГ", - отметил эксперт.
По его мнению, близость военных действий также сильно нервирует население. "Чем откровеннее будет вести себя Санду, тем быстрее протестные настроения будут нарастать. Поэтому официальный Кишинев пытается выдерживать баланс, наиболее агрессивные выпады выносятся на внешние площадки, вроде Давоса, где Санду запросила ПВО, а на внутреннюю аудиторию транслируются более умеренные нарративы", - сказал эксперт.
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"Вот и сейчас Санду обозначила возможность отказа от нейтралитета и присоединения Молдовы к военному блоку, но добавила, что это может произойти посредством демократического процесса. Для вменяемого человека очевидно, что подобный вопрос может решаться только на всенародном референдуме, но для тех, кто именует себя "демократами", правила особые – они могут такое решение и через голосование в парламенте провести. Но это перспектива не сегодняшнего дня, сейчас этим людям из партии "Действие и солидарность" нужно немного потерпеть, чтобы население привыкло к мысли о грядущем отказе от нейтралитета", - подчеркнул Шорников.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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