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На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных

На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 23.01.2023

На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных

Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и четыре единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:17

2023-01-23T14:17

2023-01-23T14:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и четыре единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Запорожском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного округа за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины