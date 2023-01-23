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На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 23.01.2023
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных
Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и четыре единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:17
2023-01-23T14:17
2023-01-23T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и четыре единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Запорожском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного округа за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:17 23.01.2023 (обновлено: 14:40 23.01.2023)
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных
Минобороны: на Запорожском направлении российские силы уничтожили до 30 украинских военных