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В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 23.01.2023
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В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 23.01.2023
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз
Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:23
2023-01-23T16:41
саратов
саратовская область
балаково
госдума рф
происшествия
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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона. Ранее в паблике "Типичный Балаково" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в воскресенье вечером 14-летнюю девочку в морозную погоду водитель маршрутки №10А якобы выгнал из салона, так как она передала ему меньше мелочи, чем стоил проезд, при этом не дав ей времени найти недостающую сумму в сумке. "Прокуратура по факту публикации проводит проверку", - сказала собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, полиция также проводит проверку после данной публикации."Информацию из социальных сетей зарегистрировали. Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России "Балаковское" будут выяснять обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html
https://ria.ru/20230116/vkontakte-1845134387.html
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саратов, саратовская область, балаково, госдума рф, происшествия
Саратов, Саратовская область, Балаково, Госдума РФ, Происшествия
16:23 23.01.2023 (обновлено: 16:41 23.01.2023)
 
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз

Прокуратура под Саратовом проверяет сообщение, что ребенка высадили из маршрутки на мороз

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Ранее в паблике "Типичный Балаково" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в воскресенье вечером 14-летнюю девочку в морозную погоду водитель маршрутки №10А якобы выгнал из салона, так как она передала ему меньше мелочи, чем стоил проезд, при этом не дав ей времени найти недостающую сумму в сумке.
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"Прокуратура по факту публикации проводит проверку", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, полиция также проводит проверку после данной публикации.
"Информацию из социальных сетей зарегистрировали. Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России "Балаковское" будут выяснять обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
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