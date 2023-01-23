https://ria.ru/20230123/moroz-1846853012.html
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 23.01.2023
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз
Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:23
2023-01-23T16:23
2023-01-23T16:41
саратов
саратовская область
балаково
госдума рф
происшествия
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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона. Ранее в паблике "Типичный Балаково" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в воскресенье вечером 14-летнюю девочку в морозную погоду водитель маршрутки №10А якобы выгнал из салона, так как она передала ему меньше мелочи, чем стоил проезд, при этом не дав ей времени найти недостающую сумму в сумке. "Прокуратура по факту публикации проводит проверку", - сказала собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, полиция также проводит проверку после данной публикации."Информацию из социальных сетей зарегистрировали. Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России "Балаковское" будут выяснять обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html
https://ria.ru/20230116/vkontakte-1845134387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, саратовская область, балаково, госдума рф, происшествия
Саратов, Саратовская область, Балаково, Госдума РФ, Происшествия
16:23 23.01.2023 (обновлено: 16:41 23.01.2023)
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз
Прокуратура под Саратовом проверяет сообщение, что ребенка высадили из маршрутки на мороз
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Ранее в паблике "Типичный Балаково" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в воскресенье вечером 14-летнюю девочку в морозную погоду водитель маршрутки №10А якобы выгнал из салона, так как она передала ему меньше мелочи, чем стоил проезд, при этом не дав ей времени найти недостающую сумму в сумке.
"Прокуратура по факту публикации проводит проверку", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, полиция также проводит проверку после данной публикации.
"Информацию из социальных сетей зарегистрировали. Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России
"Балаковское" будут выяснять обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
Госдума
ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.