https://ria.ru/20230123/moroz-1846853012.html

В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз

В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 23.01.2023

В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз

Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:23

2023-01-23T16:23

2023-01-23T16:41

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саратовская область

балаково

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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проводит проверку по сообщению о том, что 14-летнюю школьницу в мороз высадили из маршрутного микроавтобуса в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона. Ранее в паблике "Типичный Балаково" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в воскресенье вечером 14-летнюю девочку в морозную погоду водитель маршрутки №10А якобы выгнал из салона, так как она передала ему меньше мелочи, чем стоил проезд, при этом не дав ей времени найти недостающую сумму в сумке. "Прокуратура по факту публикации проводит проверку", - сказала собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, полиция также проводит проверку после данной публикации."Информацию из социальных сетей зарегистрировали. Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России "Балаковское" будут выяснять обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.

https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html

https://ria.ru/20230116/vkontakte-1845134387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

саратов, саратовская область, балаково, госдума рф, происшествия