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Украина проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846946381.html
Украина проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию
Украина проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию - РИА Новости, 23.01.2023
Украина проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию
В Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:14
2023-01-23T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
закарпатская область
соледар
верховная рада украины
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. В Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, сообщает венгерское издание Pesti Srácok со ссылкой на местных жителей. "(Местные жители) говорят, что такой мобилизации в Закарпатье не было с тех пор, как началась война. По оценкам, в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и милиционеров. Регистрируют, раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе... Они уже заходят в дома", - говорится в сообщении. По информации Pesti Srácok, полученной от местных жителей, задача стоит мобилизовать в удаленной от фронта Закарпатской области 10 тысяч человек. "Формируется новая бригада - говорят, после того как самая большая, профессиональная, обученная бригада, также известная как Закарпатская 128-я, понесла огромные потери в Соледаре... Какова точная правда, сколько людей могло погибнуть на Восточном фронте за последние дни, никто не знает, это военная тайна", - говорится в сообщении. "В Мукачево, например, на днях закрыли целый рынок, вошли солдаты и полиция, и всех, кто выглядит годным к службе, погрузили в автобус и увезли. Здесь тоже собрали порядочно", - приводятся в публикации слова местного жителя. Как отмечает издание, регистрируют даже 16-летних, без свидетельства о постановке на учет не принимают в институт. "Если так будет продолжаться, в Закарпатье действительно не останется венгров, потому что те, кто осмеливался до сих пор тут оставаться, тоже убегут", - сказала Pesti Srácok местная жительница. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230123/voenkomat-1846944301.html
https://ria.ru/20221208/plennyy-1837339318.html
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украина
закарпатская область
соледар
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, закарпатская область, соледар, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Закарпатская область, Соледар, Верховная Рада Украины
23:14 23.01.2023 (обновлено: 23:15 23.01.2023)
 
Украина проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию

Pesti Srácok: Украина проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию после больших потерь

CC BY-SA 4.0 / Сургуль / Берегово, Закарпатье
Берегово, Закарпатье - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Сургуль /
Берегово, Закарпатье. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. В Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, сообщает венгерское издание Pesti Srácok со ссылкой на местных жителей.
"(Местные жители) говорят, что такой мобилизации в Закарпатье не было с тех пор, как началась война. По оценкам, в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и милиционеров. Регистрируют, раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе... Они уже заходят в дома", - говорится в сообщении.
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По информации Pesti Srácok, полученной от местных жителей, задача стоит мобилизовать в удаленной от фронта Закарпатской области 10 тысяч человек.
"Формируется новая бригада - говорят, после того как самая большая, профессиональная, обученная бригада, также известная как Закарпатская 128-я, понесла огромные потери в Соледаре... Какова точная правда, сколько людей могло погибнуть на Восточном фронте за последние дни, никто не знает, это военная тайна", - говорится в сообщении.
Мукачево, например, на днях закрыли целый рынок, вошли солдаты и полиция, и всех, кто выглядит годным к службе, погрузили в автобус и увезли. Здесь тоже собрали порядочно", - приводятся в публикации слова местного жителя.
Как отмечает издание, регистрируют даже 16-летних, без свидетельства о постановке на учет не принимают в институт.
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"Если так будет продолжаться, в Закарпатье действительно не останется венгров, потому что те, кто осмеливался до сих пор тут оставаться, тоже убегут", - сказала Pesti Srácok местная жительница.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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