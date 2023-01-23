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Рогов заявил о планах Киева мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846848652.html
Рогов заявил о планах Киева мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта
Рогов заявил о планах Киева мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта - РИА Новости, 23.01.2023
Рогов заявил о планах Киева мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта
Киев намерен мобилизовать к концу марта 150 тысяч военнослужащих, для этого создано порядка трех тысяч мобильных групп военкоматов, занимающихся розыском и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:11
2023-01-23T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
украина
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Киев намерен мобилизовать к концу марта 150 тысяч военнослужащих, для этого создано порядка трех тысяч мобильных групп военкоматов, занимающихся розыском и призывом новобранцев, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. "Задача (перед военкоматами на Украине) стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что, по его данным, на Украине создано три тысячи мобильных групп от военкоматов, которые занимаются поиском и вручением повесток мужчинам, пытающимся избежать отправки на фронт. В областном центре Запорожье, который находится под контролем украинских войск, блокируются подземные переходы улиц для "удобного задержания" людей, которые пытаются избежать мобилизации, заявил Рогов. Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.
https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844688015.html
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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:11 23.01.2023
 
Рогов заявил о планах Киева мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта

Рогов: на Украине сформировали группы, чтобы мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Киев намерен мобилизовать к концу марта 150 тысяч военнослужащих, для этого создано порядка трех тысяч мобильных групп военкоматов, занимающихся розыском и призывом новобранцев, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава.
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"Задача (перед военкоматами на Украине) стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что, по его данным, на Украине создано три тысячи мобильных групп от военкоматов, которые занимаются поиском и вручением повесток мужчинам, пытающимся избежать отправки на фронт.
В областном центре Запорожье, который находится под контролем украинских войск, блокируются подземные переходы улиц для "удобного задержания" людей, которые пытаются избежать мобилизации, заявил Рогов.
Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговУкраинаЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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