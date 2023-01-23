https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846751742.html
В Кремле разъяснили принцип работы указа о частичной мобилизации
В Кремле разъяснили принцип работы указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле разъяснили принцип работы указа о частичной мобилизации
Частичная мобилизация, помимо завершившегося призыва граждан на военную службу, включает и другие задачи, необходимые Министерству обороны, заявил... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:37
2023-01-23T12:37
2023-01-23T13:39
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Частичная мобилизация, помимо завершившегося призыва граждан на военную службу, включает и другие задачи, необходимые Министерству обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил. "Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать", - отметил Песков. По его словам, что касается призыва по частичной мобилизации, то этот процесс был завершен, и здесь нужно ориентироваться на слова и заявления президента России, но указ о частичной мобилизации предусматривает и другие функции необходимые для министерства обороны.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846223995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Дмитрий Песков
12:37 23.01.2023 (обновлено: 13:39 23.01.2023)
В Кремле разъяснили принцип работы указа о частичной мобилизации
Песков: указ о частичной мобилизации действует для выполнения необходимых задач Минобороны
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Частичная мобилизация, помимо завершившегося призыва граждан на военную службу, включает и другие задачи, необходимые Министерству обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил. "Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать", - отметил Песков.
По его словам, что касается призыва по частичной мобилизации, то этот процесс был завершен, и здесь нужно ориентироваться на слова и заявления президента России, но указ о частичной мобилизации предусматривает и другие функции необходимые для министерства обороны.