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Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России - РИА Новости, 23.01.2023
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Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России
Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России - РИА Новости, 23.01.2023
Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России
Мессенджер Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, при этом WhatsApp все еще остается на первом месте по числу пользователей, свидетельствуют... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:41
2023-01-23T10:41
технологии
россия
whatsapp inc.
telegram
telegram (приложение)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мессенджер Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, при этом WhatsApp все еще остается на первом месте по числу пользователей, свидетельствуют данные российских мобильных операторов. "Telegram продолжает сохранять лидерские позиции с марта 2022 года. В последние две недели декабря 2022 года его доля в общем объеме трафика в мессенджерах составляла 61% (WhatsApp – 28%). В январе 2023 года доля Telegram продолжает расти и составляет 62% (WhatsApp – 27%)", - говорится в сообщении "Мегафона". По данным МТС, доля Telegram от общего трафика мессенджеров составляет около 80%, по активности пользователей он по-прежнему обходит WhatsApp. По количеству же пользователей WhatsApp опережает все другие мессенджеры. "Объем трафика мессенджера WhatsApp стабилен — нет ни роста, ни падения. Текущий уровень потребления равен апрелю 2022 года. При этом объем трафика Telegram в 2022 году превысил показатели WhatsApp и продолжает расти. Так, например, за первые две недели января рост составил 68% год к году", - отметили в "Билайн". В Tele2 сообщили, что на Telegram приходится около 75% от всего трафика мессенджеров. На WhatsApp - 19%. "При этом Telegram пока не обогнал WhatsApp по количеству пользователей и находится на втором месте", - добавили в операторе. По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, Telegram обгонит WhatsApp по числу пользователей в стране весьма нескоро. "Так как у WhatsApp практически вся мобильная аудитория в России. Даже если они сравняются, чтобы обогнать, число пользователей WhatsApp должно снижаться", - отметил Казарян.
https://ria.ru/20230121/telegram-1846435948.html
https://ria.ru/20230120/whatsapp-1846385257.html
https://ria.ru/20221228/telegram-1841988960.html
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технологии, россия, whatsapp inc., telegram, telegram (приложение)
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Telegram, Telegram (приложение)
10:41 23.01.2023
 
Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России

Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, но отстает по числу пользователей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мессенджер Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, при этом WhatsApp все еще остается на первом месте по числу пользователей, свидетельствуют данные российских мобильных операторов.
"Telegram продолжает сохранять лидерские позиции с марта 2022 года. В последние две недели декабря 2022 года его доля в общем объеме трафика в мессенджерах составляла 61% (WhatsApp – 28%). В январе 2023 года доля Telegram продолжает расти и составляет 62% (WhatsApp – 27%)", - говорится в сообщении "Мегафона".
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По данным МТС, доля Telegram от общего трафика мессенджеров составляет около 80%, по активности пользователей он по-прежнему обходит WhatsApp. По количеству же пользователей WhatsApp опережает все другие мессенджеры.
"Объем трафика мессенджера WhatsApp стабилен — нет ни роста, ни падения. Текущий уровень потребления равен апрелю 2022 года. При этом объем трафика Telegram в 2022 году превысил показатели WhatsApp и продолжает расти. Так, например, за первые две недели января рост составил 68% год к году", - отметили в "Билайн".
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В Tele2 сообщили, что на Telegram приходится около 75% от всего трафика мессенджеров. На WhatsApp - 19%. "При этом Telegram пока не обогнал WhatsApp по количеству пользователей и находится на втором месте", - добавили в операторе.
По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, Telegram обгонит WhatsApp по числу пользователей в стране весьма нескоро. "Так как у WhatsApp практически вся мобильная аудитория в России. Даже если они сравняются, чтобы обогнать, число пользователей WhatsApp должно снижаться", - отметил Казарян.
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ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.TelegramTelegram (приложение)
 
 
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