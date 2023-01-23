Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России
Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, но отстает по числу пользователей
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мессенджер Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, при этом WhatsApp все еще остается на первом месте по числу пользователей, свидетельствуют данные российских мобильных операторов.
"Telegram продолжает сохранять лидерские позиции с марта 2022 года. В последние две недели декабря 2022 года его доля в общем объеме трафика в мессенджерах составляла 61% (WhatsApp – 28%). В январе 2023 года доля Telegram продолжает расти и составляет 62% (WhatsApp – 27%)", - говорится в сообщении "Мегафона".
По данным МТС, доля Telegram от общего трафика мессенджеров составляет около 80%, по активности пользователей он по-прежнему обходит WhatsApp. По количеству же пользователей WhatsApp опережает все другие мессенджеры.
"Объем трафика мессенджера WhatsApp стабилен — нет ни роста, ни падения. Текущий уровень потребления равен апрелю 2022 года. При этом объем трафика Telegram в 2022 году превысил показатели WhatsApp и продолжает расти. Так, например, за первые две недели января рост составил 68% год к году", - отметили в "Билайн".
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В Tele2 сообщили, что на Telegram приходится около 75% от всего трафика мессенджеров. На WhatsApp - 19%. "При этом Telegram пока не обогнал WhatsApp по количеству пользователей и находится на втором месте", - добавили в операторе.
По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, Telegram обгонит WhatsApp по числу пользователей в стране весьма нескоро. "Так как у WhatsApp практически вся мобильная аудитория в России. Даже если они сравняются, чтобы обогнать, число пользователей WhatsApp должно снижаться", - отметил Казарян.
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