Рейтинг@Mail.ru
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230123/meksika-1846670547.html
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией - РИА Новости, 23.01.2023
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией
Мехико проводит консультации с коллегами из России по организации безвизового режима, пишут "Известия" со ссылкой на мексиканское посольство в Москве. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T01:47
2023-01-23T02:21
туризм
в мире
мексика
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756674118_296:177:1658:943_1920x0_80_0_0_8a8189ebc938357f615c06b98250842f.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мехико проводит консультации с коллегами из России по организации безвизового режима, пишут "Известия" со ссылкой на мексиканское посольство в Москве. По данным газеты, в посольстве пока не могут уточнить, когда восстановится авиасообщение между двумя странами, но в Мехико надеются в будущем расширить летную программу.
https://ria.ru/20230123/argentina-1846668314.html
мексика
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756674118_538:166:1574:943_1920x0_80_0_0_be10de27cc7ab433a415317172486c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, россия, москва
Туризм, В мире, Мексика, Россия, Москва
01:47 23.01.2023 (обновлено: 02:21 23.01.2023)
 
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией

"Известия": власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с Россией

© Pixabay / Michelle_Raponi Пляж в городе Канкун, Мексика
Пляж в городе Канкун, Мексика - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Pixabay / Michelle_Raponi
Пляж в городе Канкун, Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мехико проводит консультации с коллегами из России по организации безвизового режима, пишут "Известия" со ссылкой на мексиканское посольство в Москве.

"Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются", — приводит издание комментарий дипмиссии.

По данным газеты, в посольстве пока не могут уточнить, когда восстановится авиасообщение между двумя странами, но в Мехико надеются в будущем расширить летную программу.
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
00:51
Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес
 
ТуризмВ миреМексикаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала