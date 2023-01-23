https://ria.ru/20230123/meksika-1846670547.html
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией - РИА Новости, 23.01.2023
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией
Мехико проводит консультации с коллегами из России по организации безвизового режима, пишут "Известия" со ссылкой на мексиканское посольство в Москве. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T01:47
2023-01-23T01:47
2023-01-23T02:21
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мехико проводит консультации с коллегами из России по организации безвизового режима, пишут "Известия" со ссылкой на мексиканское посольство в Москве. По данным газеты, в посольстве пока не могут уточнить, когда восстановится авиасообщение между двумя странами, но в Мехико надеются в будущем расширить летную программу.
https://ria.ru/20230123/argentina-1846668314.html
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01:47 23.01.2023 (обновлено: 02:21 23.01.2023)
Мексика работает над введением безвизового режима с Россией
"Известия": власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с Россией