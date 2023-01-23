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Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html
Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой
Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой - РИА Новости, 23.01.2023
Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой
Специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой и ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов, заявил зампред Совбеза,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:46
2023-01-23T18:46
украина
сша
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой и ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов, заявил зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, отметив, что происходившие действия привели к тому, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны."Наша партия должна помочь людям в мире понять, что та специальная военная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Ну и очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе третьей мировой войны", - сказал Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846881605.html
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украина, сша, в мире, дмитрий медведев, единая россия
Украина, США, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Единая Россия
17:46 23.01.2023 (обновлено: 18:46 23.01.2023)
 
Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой

Зампред Совбеза Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой и ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов, заявил зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, отметив, что происходившие действия привели к тому, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны.
"Наша партия должна помочь людям в мире понять, что та специальная военная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Ну и очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе третьей мировой войны", - сказал Медведев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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