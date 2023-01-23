https://ria.ru/20230123/medkolledzhi-1846771443.html

Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах

Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах - РИА Новости, 23.01.2023

Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:36

2023-01-23T13:36

2023-01-23T13:36

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

россия

белгородский государственный университет

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БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате чего количество мест в региональных медицинских колледжах должно вырасти на 15%, сообщила пресс-служба регионального правительства. "По данным регионального минздрава, в 2023 году суммарная потребность в кадрах по наиболее востребованным специальностям среднего медицинского образования составит 465 единиц. Больше всего требуется специалистов по направлению "Сестринское дело", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, на 2023-2024 учебный год в Валуйском и Старооскольком медицинских колледжах суммарно уже установлено 450 мест для поступления на медицинские специальности, из них 375 доступно на самые популярные направления: лечебное и сестринское дело. "Именно по этим специальностям со следующего учебного года будут дополнительно увеличены контрольные цифры приёма: лечебное дело на 25 мест, а сестринское — на 50. Всего в период с сентябрь по декабрь 2023 года на эти цели из областного бюджета будет выделено более трех миллионов рублей", - отметили в правительстве. Кроме того, министерство образования Белгородской области будет обращаться в министерство просвещения РФ с просьбой об увеличении количества бюджетных мест и в медицинском колледже НИУ "БелГУ". "Согласен с тем, что Белгородский государственный университет мы тоже должны привлечь к этой работе. Да, это федеральный вуз, но он является базовым по подготовке специальностей у нас в регионе. Мы должны использовать БелГУ как "палубу" для подготовки специалистов в системе здравоохранения", - сказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230123/gladkov-1846764722.html

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вячеслав гладков, белгородская область, россия, белгородский государственный университет