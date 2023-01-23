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Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах - РИА Новости, 23.01.2023
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Белгородская область
https://ria.ru/20230123/medkolledzhi-1846771443.html
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах - РИА Новости, 23.01.2023
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:36
2023-01-23T13:36
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
россия
белгородский государственный университет
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БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате чего количество мест в региональных медицинских колледжах должно вырасти на 15%, сообщила пресс-служба регионального правительства. "По данным регионального минздрава, в 2023 году суммарная потребность в кадрах по наиболее востребованным специальностям среднего медицинского образования составит 465 единиц. Больше всего требуется специалистов по направлению "Сестринское дело", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, на 2023-2024 учебный год в Валуйском и Старооскольком медицинских колледжах суммарно уже установлено 450 мест для поступления на медицинские специальности, из них 375 доступно на самые популярные направления: лечебное и сестринское дело. "Именно по этим специальностям со следующего учебного года будут дополнительно увеличены контрольные цифры приёма: лечебное дело на 25 мест, а сестринское — на 50. Всего в период с сентябрь по декабрь 2023 года на эти цели из областного бюджета будет выделено более трех миллионов рублей", - отметили в правительстве. Кроме того, министерство образования Белгородской области будет обращаться в министерство просвещения РФ с просьбой об увеличении количества бюджетных мест и в медицинском колледже НИУ "БелГУ". "Согласен с тем, что Белгородский государственный университет мы тоже должны привлечь к этой работе. Да, это федеральный вуз, но он является базовым по подготовке специальностей у нас в регионе. Мы должны использовать БелГУ как "палубу" для подготовки специалистов в системе здравоохранения", - сказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230123/gladkov-1846764722.html
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, белгородский государственный университет
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Белгородский государственный университет
13:36 23.01.2023
 
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах

Губернатор Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате чего количество мест в региональных медицинских колледжах должно вырасти на 15%, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"По данным регионального минздрава, в 2023 году суммарная потребность в кадрах по наиболее востребованным специальностям среднего медицинского образования составит 465 единиц. Больше всего требуется специалистов по направлению "Сестринское дело", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Гладков поручил обустроить дворы у бывших белгородских общежитий
Как отметили в пресс-службе, на 2023-2024 учебный год в Валуйском и Старооскольком медицинских колледжах суммарно уже установлено 450 мест для поступления на медицинские специальности, из них 375 доступно на самые популярные направления: лечебное и сестринское дело.
"Именно по этим специальностям со следующего учебного года будут дополнительно увеличены контрольные цифры приёма: лечебное дело на 25 мест, а сестринское — на 50. Всего в период с сентябрь по декабрь 2023 года на эти цели из областного бюджета будет выделено более трех миллионов рублей", - отметили в правительстве.
Кроме того, министерство образования Белгородской области будет обращаться в министерство просвещения РФ с просьбой об увеличении количества бюджетных мест и в медицинском колледже НИУ "БелГУ".
"Согласен с тем, что Белгородский государственный университет мы тоже должны привлечь к этой работе. Да, это федеральный вуз, но он является базовым по подготовке специальностей у нас в регионе. Мы должны использовать БелГУ как "палубу" для подготовки специалистов в системе здравоохранения", - сказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.
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