https://ria.ru/20230123/medkolledzhi-1846771443.html
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах - РИА Новости, 23.01.2023
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:36
2023-01-23T13:36
2023-01-23T13:36
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
россия
белгородский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате чего количество мест в региональных медицинских колледжах должно вырасти на 15%, сообщила пресс-служба регионального правительства. "По данным регионального минздрава, в 2023 году суммарная потребность в кадрах по наиболее востребованным специальностям среднего медицинского образования составит 465 единиц. Больше всего требуется специалистов по направлению "Сестринское дело", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, на 2023-2024 учебный год в Валуйском и Старооскольком медицинских колледжах суммарно уже установлено 450 мест для поступления на медицинские специальности, из них 375 доступно на самые популярные направления: лечебное и сестринское дело. "Именно по этим специальностям со следующего учебного года будут дополнительно увеличены контрольные цифры приёма: лечебное дело на 25 мест, а сестринское — на 50. Всего в период с сентябрь по декабрь 2023 года на эти цели из областного бюджета будет выделено более трех миллионов рублей", - отметили в правительстве. Кроме того, министерство образования Белгородской области будет обращаться в министерство просвещения РФ с просьбой об увеличении количества бюджетных мест и в медицинском колледже НИУ "БелГУ". "Согласен с тем, что Белгородский государственный университет мы тоже должны привлечь к этой работе. Да, это федеральный вуз, но он является базовым по подготовке специальностей у нас в регионе. Мы должны использовать БелГУ как "палубу" для подготовки специалистов в системе здравоохранения", - сказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230123/gladkov-1846764722.html
https://ria.ru/20230120/terrorizm-1846298585.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3b60a9ce2779d558da0431d7969846b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, россия, белгородский государственный университет
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Белгородский государственный университет
Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах
Губернатор Гладков принял решение увеличить число мест в белгородских медколледжах
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить контрольные цифры приема по программам среднего медицинского образования, в результате чего количество мест в региональных медицинских колледжах должно вырасти на 15%, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"По данным регионального минздрава, в 2023 году суммарная потребность в кадрах по наиболее востребованным специальностям среднего медицинского образования составит 465 единиц. Больше всего требуется специалистов по направлению "Сестринское дело", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на 2023-2024 учебный год в Валуйском и Старооскольком медицинских колледжах суммарно уже установлено 450 мест для поступления на медицинские специальности, из них 375 доступно на самые популярные направления: лечебное и сестринское дело.
"Именно по этим специальностям со следующего учебного года будут дополнительно увеличены контрольные цифры приёма: лечебное дело на 25 мест, а сестринское — на 50. Всего в период с сентябрь по декабрь 2023 года на эти цели из областного бюджета будет выделено более трех миллионов рублей", - отметили в правительстве.
Кроме того, министерство образования Белгородской области будет обращаться в министерство просвещения РФ
с просьбой об увеличении количества бюджетных мест и в медицинском колледже НИУ "БелГУ".
"Согласен с тем, что Белгородский государственный университет
мы тоже должны привлечь к этой работе. Да, это федеральный вуз, но он является базовым по подготовке специальностей у нас в регионе. Мы должны использовать БелГУ как "палубу" для подготовки специалистов в системе здравоохранения", - сказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.